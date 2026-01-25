VaiOnline
Seneghe.
26 gennaio 2026 alle 00:09

Il borgo diventa un laboratorio sociale  

A Seneghe arrivano le “giornate di co-progettazione dei territori”. Per tre fine settimana fino a marzo il paese diventa un laboratorio di innovazione culturale e sociale.

Un percorso rivolto a studenti, imprenditori e aspiranti progettisti interessati allo sviluppo dei territori e alle imprese culturali e creative. Parteciperanno imprese culturali e creative, Università di Cagliari e Roma, la partecipazione è totalmente gratuita. Giovedì e venerdì il primo modulo “Abitare i territori nella complessità” e “mappatura dei territori- imparare a osservare e comprendere” con Marco Serra dell'Università di Roma, e Marco Peri storico dell’arte.

Al nuovo European Youth Center ci saranno «tavoli di lavoro, gruppi multidisciplinari e attività immersive. I partecipanti lavoreranno su bisogni reali dei territori, trasformando problemi e domande concrete in idee progettuali capaci di generare valore culturale, sociale ed economico».

Le co-progettazione fa parte della rigenerazione culturale e sociale Borghi Pnrr– Linea B per favorire un confronto concreto tra docenti, imprenditori e professionisti, operatori, studenti e cittadini attivi. Promosso dal Comune, il percorso formativo è coordinato da Hub Rete Nuoro all’interno del programma Start: Giovani & Impresa della Regione.Gli altri appuntamenti sono il 20 e il 21 febbraio, il 5 e 6 marzo.

