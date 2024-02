Il borgo dimenticato sogna un futuro tra cinema e moda 

inviato

Tratalias. Un gatto senza nome vaga solitario alla ricerca di cibo. Si avvicina ai pochi turisti che in queste assolate giornate invernali trascorrono qualche ora nel vecchio borgo medievale di Tratalias. Nella stagione fredda si vedono poche anime in quest’angolo del Sulcis, dove però i visitatori trovano sempre un museo aperto e un gruppo di pensionati che fanno da ciceroni a titolo gratuito. «Sono nato qui», dice il 72enne Lino Pinna indicando la sua prima casa a poca distanza dalla grande basilica romanica che ogni anno nel mese di maggio accoglie decine di migliaia di fedeli per la festa della Madonna di Monserrato, la patrona del Sulcis. «Faccio parte di un’associazione che si chiama Gardia Sulcitana – continua – siamo una ventina di persone. Nel nostro piccolo cerchiamo di salvaguardare la nostra cultura e le nostre radici». Ogni giorno Lino Pinna, insieme a Maria Paola Lai, Sandra e Flavia Fonnesu accoglie turisti e curiosi.

Volontariato

I volontari hanno realizzato un piccolo museo etnografico. Pulito, ordinato, ben curato. Un allestimento semplice che omaggia la festa patronale e un po’ tutta la cultura tradizionale sarda. Carri trainati da buoi in miniatura, scene di vita contadina, artigiani. «C’è anche una casa con mobili, costumi, attrezzi e arredi d’epoca che abbiamo recuperato», dice Sanda Fonnesu. «Lo facciamo per passione – aggiunge – dedichiamo il nostro tempo al borgo. Cerchiamo di tenerlo vivo. Speriamo che anche qualche giovane del paese si avvicini all’associazione e prenda coscienza dell’importanza di questo posto unico e bellissimo». L’amministrazione comunale sta cercando di rilanciare l’antico villaggio medievale. In passato nelle piccole casette si insediarono alcuni artigiani con le loro botteghe, ma l’esperimento non è andato a buon fine. «Qualcuno è deceduto, altri hanno abbandonato», dice il sindaco Emanuele Pes. È andata male anche alla pizzeria e al ristorante. Hanno chiuso qualche mese fa. «Stiamo preparando il bando per affidare i locali in gestione – fa sapere l’assessore al turismo Fabrizio Pes – speriamo di concludere tutto l’iter prima della stagione estiva per dare un servizio in più ai tanti turisti che arrivano dalle località balneari del Sulcis». Il piano di rilancio passa anche da iniziative promosse durante l’inverno, come il villaggio di Babbo Natale. «Sono arrivati tantissimi bambini – continua l’assessore – è stato un grande successo. La manifestazione verrà sicuramente riproposta».

Il museo del territorio

«Ogni anno abbiamo decine di migliaia di visitatori. Sicuramente possiamo fare molto di più. Il borgo ha grandi potenzialità». Parola di Corrado Gambula, 56 anni, un operatore del museo del territorio che racconta agli ospiti la storia del borgo e le vicende legate al culto della Madonna di Monserrato. Nelle sale espositive c’è una bellissima riproduzione in scala del vecchio palazzo municipale abbattuto negli anni 70’, quando il paese venne trasferito in un’altra zona a causa dei lavori per realizzare la diga di Monte Pranu. La nascita dell’invaso segnò la fine del borgo. Gli abitanti si spostarono nel paese costruito ex novo e nella vecchia Tratalias restarono solo case vuote e insalubri. «Altro che umidità di risalita – ricorda Lino Pinna – spesso il pavimento si allagava. I segni si vedono ancora oggi, basta guardare i muri delle case, dove non si può certo vivere. Ma ci sono ancora tante strutture integre e possono essere riutilizzate per altri scopi». In Municipio hanno tante idee. «Organizziamo già tanti eventi, circa una sessantina ogni anno», dice Emanuela Fozzi, responsabile delle politiche turistiche del Comune.

Cinema e moda

Nel 1993 Cristina Comencini scelse il borgo di Tratalias per girare il film “La fine è nota”. «Trascorreva le vacanze a Porto Pino – ricordano le guide di Gardia Sulcitana – si innamorò del nostro villaggio». Altri registi hanno girato nelle viuzze e davanti alla chiesa. In tanti ricordano il set di “Mollo tutto e apro un chiringuito” nel 2021. Da poco il regista di Iglesias Alberto Diana ha girato “Fraria”. «È una storia ambientata negli anni Venti – spiega – ho trovato le condizioni ideali per girare il film. Spero che questo spazio venga valorizzato sempre di più nell’ambito de cinema, della moda e della pubblicità». Qualche mese fa il borgo ha ospitato un set fotografico organizzato da Maurizio Calabrò, manager 48enne originario di Giba e dipendente di Shiseido, l’azienda giapponese di cosmetici. «Io mi occupo per l’Italia del brand Nars (di Shiseido) – racconta – ho voluto fare questo shooting fotografico a Tratalias perché si tratta di un luogo bellissimo. L’ho fatto anche per contribuire a valorizzare questi spazi e le maestranze locali».

