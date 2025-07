Il borgo affittato per un matrimonio 

MONTELEONE. «Jeff Bezos? No, troppi invitati e non avremmo voluto che si fosse trovato il difficoltà per doverne escludere qualcuno»: scherza la sindaca di Monteleone di Spoleto, Marisa Angelini, parlando del matrimonio di Angelo e Penelope, la coppia romana che per la cerimonia ha scelto di affittare l’intero borgo umbro, con circa 200 invitati rispetto a 580 abitanti. L’evento segna una nuova vocazione per il paese: diventare una meta di charme per matrimoni di lusso e valore simbolico. «L'idea è partita dai ragazzi - spiega Angelini - Lui è nipote di un sindaco di Monteleone, anche se la famiglia si è trasferita a Roma negli anni Quaranta e ora gestisce uno dei migliori caffè della città». Dopo le nozze religiose nella storica chiesa di San Michele Arcangelo a Gavelli, i giovani pronunceranno le promesse

sopra la Pietra del contratto in piazza del Mercato, cuore del borgo medievale.

RIPRODUZIONE RISERVATA