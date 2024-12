«Il boom edilizio? È solo un ricordo» 

Mercato immobiliare fermo e case in affitto quasi introvabili a Dolianova. Il boom dell’edilizia degli anni scorsi è ormai un lontano ricordo certificato anche dallo stop della crescita demografica che, dal 2021 a oggi, ha subito un’inversione di rotta con la perdita di circa 100 residenti (da 9.496 a 9.396).

Lo stallo

«L’edilizia è oramai morta – dice Luigi Toro, costruttore di Dolianova e presidente regionale di Confapi Aniem – ciò che più preoccupa è che non si sa come farla ripartire». Diversi i fattori che stanno condizionando negativamente il settore: tra questi spicca il profondo mutamento della rete imprenditoriale e professionale che fino ai primi anni 2000 garantiva un livello alto di qualità: «A Dolianova sono pochissime le imprese rimaste in piedi – prosegue Toro – oggi mancano quelle figure di riferimento a cui affidarsi. Non ci sono più gli artigiani che, con 7 o 8 dipendenti, ti consegnavano una casa finita occupandosi di tutti gli aspetti. Per non parlare dei professionisti: oggi mancano ingegneri e geometri».

L’economia

Difficoltà che si aggiungono alla perdita del potere di acquisto da parte delle famiglie. Acquistare casa è oggi più difficile di 15 anni fa anche se a Dolianova si registra qualche piccolo segnale di ripresa. «Niente a che vedere però col boom di vendite degli anni scorsi – conferma Alessia Puddu, responsabile di un’agenzia immobiliare – chi viene nel Parteolla cerca una casa indipendente per non sobbarcarsi le spese condominiali. Questa tipologia di immobile, con una metratura standard si può acquistare a un prezzo di circa 150mila euro ma non tutti se la possono permettere».

Case vuote

Ancora più complicato trovare una casa in affitto: «Ci sono molte case vuote ma i proprietari preferiscono affittarle per brevi periodi – spiegano Toro e Puddu – il mercato delle locazioni è completamente cambiato». Un altro ostacolo al reperimento di case è rappresentato dallo stallo dello sviluppo urbanistico del centro storico causato dal mancato adeguamento del piano particolareggiato del centro matrice al piano paesaggistico regionale con l’impossibilità per i proprietari di immobili (anche vecchi ruderi o case fatiscenti) di demolire gli edifici e ricostruirli ex novo. Nel centro storico di Dolianova, per il momento, sono possibili solo interventi conservativi o di manutenzione straordinaria. «Anche questo è un aspetto da risolvere al più presto – afferma Luigi Toro – consentirebbe ai privati di accedere ai finanziamenti per gli interventi nel centro storico che, come tutti sappiamo, per la loro tipologia hanno costi molto elevati».

«Le integrazioni sono pronte – assicura l’assessore all’Urbanistica Anna Rita Agus – attendiamo il parere della Regione. In caso di esito favorevole porteremo subito in Consiglio l’adeguamento del piano particolareggiato al Ppr».