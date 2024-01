Il boom demografico è un ricordo 

Siniscola paga un lieve calo di popolazione rispetto a 12 mesi fa. Dai 12 mila 280 residenti che si erano registrati al 31 dicembre del 2022, alla stessa data dell’anno appena trascorso, si è passati a 12 mila 211. Una flessione di 69 persone in meno che scaturiscono dal cronico calo di nascite, solo 48 nuovi bebè, e al sempre alto numero di decessi che anche lo scorso anno sono stati 127.

In regresso

Nonostante Siniscola, essendo centro costiero, possa contare ogni anno su un congruo numero di immigrati, la popolazione tende comunque a diminuire. Se infatti nel 2023 le persone che hanno scelto di insediarsi nella cittadina baroniese siano state 238, di contraltare resta il piccolo esercito di abitanti che scelgono altri centri dove portare la propria residenza: i numeri in questo caso parlano di 236 emigrati. «Il fenomeno ci accomuna a tanti altri centri del Nuorese - afferma l’assessora ai Servizi sociali Angela Bulla -. A livello generale il movimento migratorio ci consente di tenere quasi inalterati i dati della popolazione, anche se resta la preoccupazione per le nascite che continuano ad essere troppo basse rispetto al numero di abitanti totali». Anche su questo fenomeno le spiegazioni potrebbero essere tante, ma secondo l’assessora Bulla, uno dei fattori che inciderebbero di più ci sarebbe lo studio che poi influisce anche sul fenomeno dell’emigrazione. «L’impegno verso la propria formazione intellettuale - prosegue - induce i giovani a rimandare sulla scelta di avere la prole. Molti vanno a studiare nella penisola e poi decidono di stabilirsi oltremare e anche questo influisce sul fenomeno della denatalità nei nostri centri».

Le crife

Non manca comunque al il fattore stress causato spesso da condizioni di instabilità economica e dalla precarietà lavorativa. Per quanto riguarda i dati particolari Siniscola centro conta oggi 8 mila 605 residenti (nel 2022 erano 8 mila 666), mentre nelle varie frazioni e nei piccoli agglomerati distribuiti nelle campagne del comune, gli abitanti attuali sono 2 mila 509 (lo scorso anno erano 2 mila 561). In controtendenza rispetto al 2022, invece il rapporto tra matrimoni civili e quelli religiosi, con un grande ritorno allo scambio degli anelli nuziali davanti all’altare. Se nel 2022 i dati davano in vantaggio le coppie unitesi col rito civile: 22 a 18, lo scorso anno gli sposi che si sono uniti col rito religioso sono schizzati in avanti, passando a 26 contro quelli che hanno dichiarato il loro assenso ad unirsi in matrimonio in municipio.