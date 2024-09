Il boom del mercatino della beneficenza 

L’ondata di solidarietà si conferma anche quest’anno con il mercatino della beneficenza di Selargius, organizzato come sempre dalla parrocchia Maria Vergine Assunta e l’oratorio San Luigi. Un bazar senza prezzi, ma solo offerte per aiutare i cittadini più bisognosi.

La macchina organizzativa è partita qualche settimana fa con la raccolta delle donazioni: abiti, scarpe, giocattoli, borse, soprammobili, tutti di seconda mano e ancora in buono stato, consegnati nella sede dell’oratorio. «Anche quest’anno i selargini hanno risposto numerosi», dice Simone Sirigu, uno degli ottanta volontari impegnati nell’iniziativa di beneficenza che si ripete da 32 anni. «Ma in tanti sono arrivati anche da Quartu e Quartucciu per portarci vestiario e altri articoli che non usavano più». Lo scorso fine settimana la “vendita” nei locali di via Cavour, iniziativa replicata questo week end con l’ultima giornata fissata per oggi.

E come sempre si è registrato il pienone. «Tante famiglie, ma anche insegnanti che vengono per acquistare quaderni e giochi educativi per la scuola, e molte anziane alla ricerca di un regalo per i nipoti», racconta Sirigu. Giocattoli e libri in primis. «Ogni anno c’è la corsa per avere i mattoncini Lego, ma in questi giorni sono andati a ruba anche i cappotti e giubbotti». Fra gli scaffali persone in difficoltà che con discrezione cercano di contrattare sul “prezzo” da pagare, ma in tanti hanno voluto esserci semplicemente per dare un contributo all’iniziativa con un’offerta.

