«Il boom dei b&b ha fatto crescere i costi degli immobili» 

Sembra un paradosso. E in effetti lo è. «Rispetto alle dinamiche socio-economiche e demografiche, Cagliari ha valori di ricchezza medi maggiori rispetto alla gran parte delle città del centro e sud Italia, che evidenzia un benessere medio generale. Nonostante questo», però, «vive uno spopolamento», con indicatori demografici pari a quelli di piccoli paesi dell’Isola, spiega Antonello Podda, sociologo, docente associato del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’università. Da tempo, con un gruppo di colleghi dell’ateneo, conduce una ricerca “Città radicate. Vivibilità, economia fondamentale e spazi urbani nelle città di mezzo” in cui mette a confronto Cagliari con altre 38 città (città di mezzo, che hanno una dinamicità economica e sociale ma non al pari di Milano o Roma). Uno dei risultati a cui sono arrivati è proprio il fatto che Cagliari, medio-ricca, vive questo spopolamento. Mentre una città come Catania, che se la passa meno bene, questo problema non lo vive. Perché? «Una delle cause è il prezzo delle abitazioni in una congiuntura in cui il costo della vita e più alto», spiega l’esperto.

Un’altra è il turismo. «La nostra analisi, ancora in corso d’opera, si concentra sugli effetti del turismo sulla città per capire che peso abbia sullo spopolamento. Sono aumentati drasticamente i posti nell’extralberghiero soprattutto nei quartieri storici, dove tante residenze sono destinate al turismo. Questo», spiega ancora il professor Podda, «ha fatto crescere i prezzi delle abitazioni, perché la rendita che può dare un alloggio affittato ai turisti è più alta di un alloggio dato alle famiglie. A cascata, l’aumento dei prezzi influenza anche i quartieri non centrali». Esistono soluzioni? «Uno strumento utile sarebbe la ripresa di politiche per l'edilizia pubblica, aperta a tutte le fasce di popolazione. Una sana edilizia pubblica fa concorrenza al mercato privato, abbassa i prezzi e permette di controllare queste dinamiche». ( ma. mad. )

