Il boom degli imprenditori stranieri 

Crescono. Anno dopo anno. Sono indispensabili e stanno cambiando. Si evolvono come succede in ogni società che passa a una fase più matura. Non più solo manovalanza, come trent’anni fa, ma imprenditori (anche di successo). L’ultima foto sull’imprenditoria straniera in città, scattata dall’Ufficio studio della Confesercenti provinciale di Cagliari è una testimonianza della vitalità ed evoluzione economica degli “altri” cagliaritani, gli immigrati di prima e seconda generazione (cioè nati a Cagliari). E dice anche molto della spinta che riescono a dare alla crescita della città, essendo diventati una parte integrante ed essenziale della quotidianità.

L’istantanea

In realtà, quasi non ci si fa più caso (Cagliari è una città multietnica, su cento famiglie, quasi sette sono di immigrati). Ma se tutti i piccoli e medi imprenditori stranieri, un giorno, decidessero di non sollevare la serranda, mezza città si fermerebbe. Chiuderebbero fiorai, fruttivendoli, negozi al dettaglio e minimarket, parecchi ristoranti (quelli etnici, soprattutto), parrucchieri, empori di casalinghi. Rallenterebbero le attività immobiliari e anche il settore delle costruzioni e dell’artigianato. «Parliamo di un numero di imprese che se consideriamo in numero percentuale è pari a circa il 10% dell’universo imprenditoriale della città di Cagliari, ma in valore assoluto rappresentano poco più di duemila aziende imprese con oltre 3.400 dipendenti», spiega Nicola Murru, direttore provinciale di Confesercenti.

La galassia

Sono filippini, ucraini, cinesi, rumeni, kirghizi, pakistani, bangladesi: popolano soprattutto i quartieri di Marina, Stampace, Villanova e San Benedetto. Complessivamente, tra imprenditori e dipendenti, sono più di 5.500 persone. «Si tratta di un numero importante, se si considera che stiamo parlando solo della città di Cagliari», spiega ancora Murru. E aggiunge: «Tra le imprese straniere nel capoluogo vi è una forte preponderanza di quelle gestite da persone che arrivano da Paesi extra Ue». La gran parte sono ditta individuale «perché, probabilmente, questa è considerata la forma più semplice e “elastica” di un percorso imprenditoriale. Osserviamo con sorpresa che tra le forme societarie, assume un peso decisamente importante la scelta della società di capitali», srl o srls.

L’analisi

Il tessuto imprenditoriale straniero cittadino, dunque, contribuisce a tenere accesa la città, garantendo che in molti quartieri non vengano a mancare vetrine che sono anche presidi sociali importanti. «Le imprese straniere assumono sempre più importanza nella nostra città», afferma Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti. «Molto spesso sono proprio le micro imprese straniere a dare lavoro a dipendenti locali. Si tratta di piccoli imprenditori che spesso si trovano a affrontare una burocrazia asfissiante per ottenere piccoli finanziamenti per cominciare il percorso imprenditoriale. Per esempio, il microcredito» prosegue Medda «è probabilmente il sistema migliore e meno complesso, ma troppo spesso queste persone non ne sono a conoscenza e si trovano a dover affrontare enormi difficoltà. Noi crediamo che questo fenomeno vada tenuto nella debita considerazione in quanto abbiamo un numero di imprenditori non trascurabile, con una importante forza lavoro, con una probabile crescita nel prossimo futuro. Non dobbiamo dimenticare che questi imprenditori si sono stabiliti in città con le loro famiglie e i loro figli frequentano le nostre scuole e non escludiamo che possano poi raccogliere il testimone e proseguire con le attività imprenditoriali fondate dai loro padri».

