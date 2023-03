Il bonus della Regione? Per migliorare il decoro 

La premialità riconosciuta alla città di Alghero per le buone pratiche sull’igiene urbana sarà utilizzata per migliorare il decoro. La giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente Andrea Montis, ha deciso di destinare i 137mila euro di sgravio (riconosciuto dalla Regione per aver raggiunto oltre il 70 per cento di raccolta differenziata nel 2021) nell’incremento dei servizi di pulizia di strade e marciapiedi. Saranno installati altri cestini gettacarte sul lungomare e nel centro storico, aumentati i passaggi per lo svuotamento e acquistati nuovi macchinari a basso impatto ambientale. «Un risultato frutto dell'impegno e della costanza degli algheresi - sottolinea il sindaco Mario Conoci - sempre più attenti e consapevoli di vivere in un territorio di rara bellezza, che grazie anche al contributo attivo dei suoi residenti riesce sempre a stupire e presentarsi al meglio ai tanti visitatori che scelgono Alghero per trascorrere le loro vacanze». Va in quest'ottica la scelta di destinare ulteriori risorse al decoro urbano. «Considerato che la redistribuzione della premialità avrebbe un effetto irrisorio se applicato sotto forma di riduzione della tariffa a circa 30.000 utenze registrate ai ruoli Tari del Comune di Alghero – spiega l’assessore Montis - si è convenuto che il premio venga restituito ai cittadini sotto forma di servizi e investimenti tangibili per la cittadinanza>. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA