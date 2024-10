Il Bonorva vola in vetta 

Bonorva 3

Stintino 0

Bonorva (4-3-3) : Mannoni, Pala, Mastino, Luiu (30’ st Carta), Brizzi, Gutierrez (38’ st Scigliano), Fini (25’ st Alonso), Camara, Meloni (25’ st Foddai), Asara, Oggiano. In panchina Firinu, Carta, Sotgiu, Vigliani, Lopez, Scigliano, Sanna. Allenatore Pulina.

Stintino (4-4-2) : Sperling, Fanari, Puxeddu (15’ st Vanni), Caballero, Piredda, Zuchi, Cobas, Troisi, Marroquin, Viale, Ruiu (42’ pt Meli). In panchina Sircana, Billi, D’Amico, Sotgiu, Meli, Vanni, Mura, Pilo, Rosas. Allenatore Congiata Falchi.

Arbitro : Bogo di Oristano.

Reti : nel primo tempo 9’e 34’ Meloni; nel secondo tempo 16’ Asara.

Note : espulso Marroquin. Ammoniti Camara, Oggiano, Caballero.



Bonorva. Altri tre punti incamerati dal Bonorva che, al Chicchitto Chessa, stavolta supera lo Stintino e, grazie a questo successo, diventa la nuova capolista del campionato vista la contemporanea sconfitta del Castelsardo a Buddusò.

Subito in gol

La squadra di Pulina sblocca subito la gara: al 9’ Meloni è bravo a ribadire in gol un cross di Fini. Ancora padroni di casa pericolosi in due occasioni, prima al 20’ con Asara e poi con ancora con Meloni un minuto dopo, ma entrambe le conclusioni finiscono sopra la traversa. La partita si complica per gli ospiti che, al 22’, restano in dieci per l’espulsione di Marroquin per fallo da dietro su Luiu a centrocampo. Al 34’ Meloni realizza la doppietta personale con un gran tiro che si infila nell’angolo alla sinistra di Sperling.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al 5’, c’è uno squillo dello Stintino con una punizione dal limite che viene salvata quasi sulla linea da Meloni. Al 9’ nuovamente Meloni pericoloso, ma stavolta è la traversa a negare la gioia della rete al bomber biancorosso. I padroni di casa però dilagano e al 12’ realizzano il terzo gol: azione di contropiede con tre passaggi sull’asse Fini, Oggiano e Asara con quest’ultimo che supera in uscita il portiere ospite. Poi non succede praticamente più nulla, con gli uomini di Pulina che controllano la situazione e si portano a casa i tre punti e il primato.

RIPRODUZIONE RISERVATA