Il bonorva vola col bomber meloni 

Il Bonorva spariglia e volta in testa al girone B di Promozione dopo la quinta giornata di campionato giocata sabato scorso. La compagine di Michele Pulina ha travolto lo Stintino e si è presa la prima piazza approfittando della caduta del Castelsardo sul campo del Buddusò. Protagonista ancora il bomber Giuseppe Meloni, autore di una doppietta. «È la squadra favorita per la vittoria finale», il commento di Massimo Altarozzi, allenatore dell’Atletico Bono, «i risultati lo stanno già dimostrando. Ha allestito un organico importante. La principale outsider è probabilmente l’Usinese, che nelle ultime due stagioni si è piazzata al secondo e terzo posto e negli ultimi tre anni ha vinto per due volte la Coppa Italia. E ci sono anche altre squadre interessanti. Penso a Siniscola, Stintino e Lanteri Sassari. Non mancheranno le sorprese».

Il Buddusò (ancora imbattuto come pure il Coghinas) si è aggiudicato il big match col Castelsardo grazie a una rete nel finale di Mattia Muggiano. Gli uomini di Ferruccio Terrosu hanno scavalcato in classifica i castellanesi (scivolati in terza posizione) e ora sono secondi a un punto dalla vetta. Rallenta il Coghinas, bloccato sul campo dell’Ovodda. Radovanovic e compagni occupano la quarta posizione in compagnia del Luogosanto, sconfitto dall’Atletico Bono. «Una bella partita», commenta Altarozzi, «siamo andati sotto alla fine del primo tempo ma a inizio ripresa ho fatto un cambio e la musica è cambiata. Abbiamo messo alle corde l’avversario segnando tre reti e legittimando il successo». Alle spalle di Coghinas e Luogosanto ci sono Usinese e Lanteri. Un gradino più giù Atletico Bono, Sennori, Bosa e Siniscola. «Siamo una matricola», chiude il tecnico che col Bono ha vinto un campionato di Seconda categoria e un campionato Allievi, «l’obiettivo è la salvezza. L’avvio? Molto positivo, anche se forse ci manca qualcosina. Con Siniscola e Bosa abbiamo lasciato dei punti per strada, ma ci teniamo stretti i sette che abbiamo conquistato. C’è tanto da lavorare».

Non riesce a trovare continuità l’Arzachena, sconfitto a Sassari dalla Lanteri. Come il Bosa, formazione retrocessa dall’Eccellenza. Boccata d’ossigeno invece per la Macomerese, che ha battuto proprio il Bosa con un gol di Zappino nel finale del primo tempo. Dopo quattro pareggi per lo Stintino è arrivata la prima sconfitta. Terzultimo è il Tuttavista, che ha pareggiato col Tonara, ultimo a quota 1 con l’Abbasanta battuta dal Sennori.

RIPRODUZIONE RISERVATA