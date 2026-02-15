Il bonorva vince e ora vede la vetta 

Usinese 0

Bonorva 2

Usinese (4-3-3) : Tanca; Viale (30’ st L. Fiorelli), Giachero, Jurado, A. Sechi (39’ st A. Fiorelli); Scanu (1’ st D’Andrea), N. Sanna, Bianco; Sabino, Igene, Irde (1’ st Porru). In panchina Di Vita, Chessa, S. Sanna, A. Sanna, Carboni. Allenatore Scotto.

Bonorva (4-4-2) : Vassallo; Soro (34’ st Silanos), Matassa, Córdoba, M. Sanna; Madeddu, Camara, Pinna (26’ st Chelo), Pusceddu (11’ st Spanu); Caddeo (22’ st Jara), Saba (47’ st Zappareddu). In panchina Mannoni, Gutierrez, F. Sanna, Caria. Allenatore Pulina.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : pt 29’ Pinna; st 28’ Saba.

Note : espulso Igene (rosso diretto); ammoniti Giachero, Jurado, Jara; rec. 1’-5’.

Usini. Due cannonate che fanno male. Il Peppino Sau cade, conquistato dal Bonorva con un gol per tempo. La presa del fortino dell’Usinese lancia gli ospiti in solitaria al secondo posto in classifica (+7 sull’Ozierese) e crea non pochi grattacapi all’Usinese (si può parlare di crisi?), scivolata in quarta posizione e orfana dei tre punti da un mese. Nel post partita il tecnico di casa Pierluigi Scotto butta acqua sul fuoco: «Non è stata una brutta partita. Abbiamo avuto le nostre occasioni. Purtroppo non riusciamo a far gol su azione da tempo. Ripartiamo, nonostante gli infortuni e le squalifiche».

Raggiante viceversa il collega Michele Pulina, allenatore del Bonorva: «La gara è stata interpretata in maniera quasi perfetta dall’inizio, forse avremmo potuto chiuderla prima».

La tattica

Gli ospiti, passati in vantaggio alla mezz’ora con una ripartenza letale conclusa con un tiro a giro di Pinna (sponda di Caddeo), sono andati vicini al raddoppio al 34’ con una traversa colpita di testa da Camara e col mancato tap-in di Caddeo, sul pallone disceso dal legno. «Tatticamente sapevamo come e dove colpirli». Siamo stati bravi a stare corti e stretti costringendoli, con la nostra pressione, al sistematico lancio lungo per Igene». Quest’ultimo, annullato dalla coppia difensiva bonorvese, manda un altro siluro a Scotto a inizio ripresa (9’) lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica, punito per una reazione veemente sul centrale Matteo Sanna. Il rosso diretto è una mazzata, killer Saba ne approfitta al 28’ firmando il raddoppio con un siluro sotto l’incrocio. Il rumore sordo della traversa scheggiata da D’Andrea (36’), mette il velo della fine sulla contesa.

