Il Bonorva passa, poi rimane in dieci e l’Atletico Bono rimonta e vince 

Atletico Bono 2
Bonorva 1
Atletico Bono (4-4-2) : Aquilon, Canu, Bellu, Caval, Delogu, Diana, Farris (14’ st Tanda), Pireddu (33’ st Marongiu), Marrone, Molozzu, Mura (35’ st Serra). In panchina Fodde, Pinto, Piriottu, Pitirra, Sotgia. Allenatore Michele Fogu.
Bonorva (4-4-2) : Vassallo, Brizzi (33’ st Solinas), Gutierrez (15’ st Lautaro), Spanu, Sangare, Tedde, Zappareddu, Chelo (29’ st Cocco), Pinna, Pusceddu (5’ st Madeddu), Saba. In panchina Mannoni, Sanna, Malgari, Carta. Allenatore Michele Pulina.
Arbitro : Alessia Folino (Olbia).
Reti : 3’ pt Pinna, 32’ st (r) Moluzzu, 38’ st Tanda.
Note : espulso al 16’ Spanu; ammoniti Canu, Piriottu, Pireddu, Delogu Pombo, Mura, Marongiu, Gutierrez, Brizzi, Vassallo, Madeddu.
Bono. L’Atletico Bono supera (2-1) il Bonorva. Ospiti avanti al 3’ con Pinna. Nella ripresa al 32’ il pari di Molozzu su rigore. Al 38’ Tanda firma il 2-1.
