VaiOnline
Promozione.
30 agosto 2025 alle 00:16

Il Bonorva passa, poi rimane in dieci e l’Atletico Bono rimonta e vince 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atletico Bono 2

Bonorva 1

Atletico Bono (4-4-2) : Aquilon, Canu, Bellu, Caval, Delogu, Diana, Farris (14’ st Tanda), Pireddu (33’ st Marongiu), Marrone, Molozzu, Mura (35’ st Serra). In panchina Fodde, Pinto, Piriottu, Pitirra, Sotgia. Allenatore Michele Fogu.

Bonorva (4-4-2) : Vassallo, Brizzi (33’ st Solinas), Gutierrez (15’ st Lautaro), Spanu, Sangare, Tedde, Zappareddu, Chelo (29’ st Cocco), Pinna, Pusceddu (5’ st Madeddu), Saba. In panchina Mannoni, Sanna, Malgari, Carta. Allenatore Michele Pulina.

Arbitro : Alessia Folino (Olbia).

Reti : 3’ pt Pinna, 32’ st (r) Moluzzu, 38’ st Tanda.

Note : espulso al 16’ Spanu; ammoniti Canu, Piriottu, Pireddu, Delogu Pombo, Mura, Marongiu, Gutierrez, Brizzi, Vassallo, Madeddu.

Bono. L’Atletico Bono supera (2-1) il Bonorva. Ospiti avanti al 3’ con Pinna. Nella ripresa al 32’ il pari di Molozzu su rigore. Al 38’ Tanda firma il 2-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 