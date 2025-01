il bonorva ci crede ancora 

Bonorva 3

Siniscola 1

Bonorva (4-3-3) : Ruggiu, Pala (47’ st Cavaglieri), Sanna, Gutierrez, Fini, Luiu, Ligio, G. Foddai (39’ st Meloni), O. Foddai (34’ st Gueli), Asara (49’ st Vigliani), Ferrer. In panchina Mannoni, Cabella, Carta, Brizzi, Camara. Allenatore Pulina.

Siniscola (4-1-4-1) : Coppetti, Contu, Ruiz, Hanon, Todde (18’ st Casaleggio), Saporito, Santa Cruz, Rosa, Khalki (39’ st Mascia), Bomboi, Abdelkhalki. In panchina Asole, Conteddu, Carzedda. Allenatore Matzuzi.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : pt 27’ Hanon; st 14’ Gutierrez, 41’ Asara, 45’ Fini.

Note : ammoniti Foddai, Hanon, Asara, Gutierrez.



Bonorva. Al Chicchito Chessa, il Bonorva batte il Siniscola che ha comunque disputato una bella gara. Il primo tiro in porta è degli ospiti, al 9', con Khalki, Ruggiu devia sopra la traversa. Al 14' rispondono i padroni di casa con Asara, conclusione abbondantemente alta. Al 27' la squadra di Matzuzi passa in vantaggio con Hanon che, di testa, non lascia scampo a Ruggiu. I baroniesi non arretrato e, al 38', vanno vicinissimi al raddoppio con Santa Cruz, con Ruggiu che compie un miracolo.

La ripresa

Già al 1’, Giovanni Foddai ha l'opportunità di pareggiare ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 14' arriva il pareggio dei padroni di casa con Gutierrez. Insiste la squadra di Pulina che vuole a tutti i costi i tre punti: al 19' grande conclusione di Foddai, altrettanto bella la risposta di Coppetti. Al 31' ancora pericolo Gutierrez, su un azione analoga a quella del pareggio, stavolta Coppetti non si fa sorprendere. Quest'ultimo, al 35', compie una prodezza su una conclusione da fuori area di Asara che al 41', su assist di Meloni, realizza il gol del vantaggio. Fini, al 45', chiude I conti.

