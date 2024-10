Il bonorva cala il poker 

Bonorva 4

Abbasanta 0

Bonorva (4-3-3) : Mannoni, Pala (36’ st Sotgiu), Sanna, Lopez (33’ st Vigliani), Brizzi, Gutierrez, Mastino, Camara (49’ st Nieddu), Meloni, Fini (30’ st Alonso), Oggiano. In panchina Firinu, Cabella, Carboni, Scigliano, Foddai, Allenatore Pulina.

Abbasanta (4-3-3) : R. Mele, Marcis (34’ st Salaris), Sale (40’ st Porta), Usai, Bou, Contu, Corda, Bachis (40’ F. Mele), Manca (42’ pt Medde), Rodriguez (34’ st Cabiddu), Porcu. In panchina Cau, Cariga, Pinna, Mele, Musanti. Allenatore Contini.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : 5’ pt Oggiano, 17’ st Fini, 27’ st Gutierrez, 50’ st Alonso.

Note : ammoniti Porcu, Pala.



Bonorva. Grande prestazione del Bonorva che rifila un poker all’Abbasanta. Alla prima azione i padroni di casa passano in vantaggio: assist di Mastino per Oggiano che supera Mele. Al 7’ ci prova Mastino da fuori, conclusione alta. Ospiti vicini al pareggio al 45’ ma l’incrocio dei pali nega il gol a Usai. Nella ripresa all’11’ bella azione dell’Abbasanta firmata Contu e Medde, la palla arriva a Corda e Mannoni al limite dell’area piccola in uscita evita il gol. Al 14’ punizione di Fini, palla che finisce fuori alla sinistra di Riccardo Mele. Dopo 1’ Rodriguez calcia dal limite, fuori di poco.Ma al 17’ la formazione di Pulina colpisce ancora: Mastino serve Fini sulla destra che entra in area e insacca sul secondo palo. Al 24’ annullato un gol di Oggiano per fuorigioco. Al 27’ il terzo gol del Bonorva, lo firma Gutierrez. Al 48’ grande parata di Mannoni su punizione di Porcu. Al 50’ Alonso cala il poker.

