Il Bonorva batte la Lanteri e ora è al secondo posto 

BONORVA 3

LANTERI 1



Bonorva (4-4-2) : G. Nieddu, M. Diallo, Addis, Torresi, T. Nieddu, Stechina (47’ st Kalissa), Lerech, Chappino (31’ st Dettori), Man. Mura, Salazar, Naguel. In panchina Sanna, O. Diallo, Carta, Acaccia, Fadda. Allenatore Mura.

Lanteri (4-3-3) : Satta, Brizzi, Cresci, Delogu (21’ st Sannia), Simula, Depalmas, Asara (30’ st Fauli), Sotgiu (10’ st Casu), Usai, Caggiari, Palmas (26’ st Sancis). In panchina Canalis, Ruiu, Deiola, Sini, Cavaglieri. Allenatore Rusani.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : 10’ e 43’ pt Salazar, 19’ st Torresi, 46’ st Sancis.

Note : e spulso Mas. Mura; ammoniti Torresi, Depalmas, Delogu, Stechina, T. Nieddu, G. Nieddu.

Bonorva. Al Chicchito Chessa il Bonorva batte la Lanteri. Al 10’ la formazione di Massimiliano Mura passa in vantaggio con una bellissima mezza rovesciata in area di Salazar. Al 14’ tripla occasione con la Lanteri: ci provano Palmas, Usai e Asara, ma senza fortuna. Ancora Salazar, al 43’, segna il secondo gol dei padroni di casa. Al primo della ripresa tiro di Palmas parato da Gianluca Nieddu. Dopo 1’ Naguel, direttamente da calcio d’angolo, scheggia la traversa. Torresi, con una conclusione da fuori al 19’, chiude I giochi. Al 42’ tiro di Dettori, Satta respinge di piede. Sancis a tempo scaduto segna il gol della bandiera per i sassaresi.

