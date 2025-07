Il bomber Sanna torna al terralba 

L’Atletico Uri in Eccellenza riprende l’attaccante Riccardo Lambroni (2007) dopo l’esperienza col Carbonia. Vestirà giallorosso anche l’esterno brasiliano Gabriel Silva (1997), la scorsa stagione al Lanusei. Chiuse pure le trattative con i giovani Lorenzo Baldari, esterno 2007, Francesco Cadoni, difensore 2007, e Lorenzo Leomanni (centrocampista 2009) che arriva dal Cagliari.

Altri rinforzi per il Tempio: il difensore brasiliano Vinicius Ciganha, ex Calangianus, il centrocampista argentino Mauricio Bringas, ex Budoni e Iglesias, il centrocampista serbo Stefan Dimitrijevic, ex Barisardo e giovanili di Bologna e Genoa, e l’attaccante Samuele Spano, ex Budoni.

Grande colpo del Terralba in Promozione, che annuncia il ritorno del bomber Andrea Sanna la scorsa stagione protagonista, con undici reti, del salto in Serie D col Monastir. Per lui è il settimo campionato vinto dopo quelli con Terralba, Porto Torres, Torres, Arzachena, Badesse e Tharros. Presi anche i fuori quota Alberto Corda (2009) e Filippo Dessì (2010), provenienti dalla Tanca Marchesa, e Michele Puddu (2009) e Raffaele Congiu dal Guspini.

Il Sant’Elena di Tonio Madau, che spera nel ripescaggio in Eccellenza, prende l’attaccante Luca Floris (2000), proveniente dal Villasimius, e il difensore Mattia Pitzalis (2000), ex Iglesias, Carbonia, Legnago, Olbia, Turris e giovanili del Cagliari. L’Alghero ha tesserato il portiere Emanuel Carta (2006), la scorsa stagione al Latte Dolce e cresciuto nella Torres.

In Prima categoria l’Accademia Sulcitana annuncia il nuovo tecnico Andrea Loi, che nell’ultima parte dalla scorsa stagione ha guidato il Sant’Elena in Promozione. Subentra a Gabriele Melis, dimessosi per motivi di lavoro. La Bittese conferma il centrocampista Piergiorgio Pau. Il Badesi di Antonio Borrotzu tessera Giovanni Foddai, Stefano Fauli, Christian Pintore e Nicola Ferraro.

In Seconda categoria l’Havana San Basilio ingaggia l’attaccante cubano Daniel Scull, nella scorsa stagione prima all’Accademia Dolianova e poi all’Ussana, e il centrocampista Burno Usai, ex Su Planu. Confermati Bebo Palmas, Angelo e Lorenzo Lacu, Francesco Cocco, Giulio Cabiddu, Cristiano Arba, Diego Mereu, Gabriele Meloni, Emanuele Cossu, Ismaele Cincidda, Riccardo Serra, Mirko Scano, Fabio Gessa, Mauro Damu, Cristian Lecca, Davide Curreli ed Enrico Sanna.

