Il bomber martins regala il derby al lanusei: tortolì affondato e terzo posto in classifica 

Lanusei 2

Tortolì 0

Lanusei (4-2-3-1) : Dyguda, Mameli, Haas, Pedro Caeiro, Gabriel Silva; Lusa, Rossato; Trindade (47’ st Troyes), Usai (14’ st A. Serra), Mereu (34’ st Munua); Martins (45’ st E. Loi). In panchina Vrenna, Caredda, Doneddu, Manca, Marchetta. Allenatore Piras.

Tortolì (4-4-2) : Tangianu, Forense (26’ st Scarpato), De Zan, Delpiccolo, Lahrach, Contu (26’ st Orrù); Aiana, Ferrareis, F. Serra (26’ st Sulis), Poli (34’ st Muggianu); Moreno (1’ st Cocco), Menseuez. In panchina Doumboya, S. Loi, Manconi, Mascia. Allenatore Giordano.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : st 23’ e 41’ Martins.

Note : ammoniti Forense, Mereu, Lahrach, Dyguda, Mameli; spettatori 700.

Lanusei. Alfredo Martins è il principe del derby d’Ogliastra: sua la doppietta che travolge il Tortolì. L’attaccante paulista è straripante, illumina una partita dalle rare emozioni e riavvicina il suo Lanusei alla vetta dell’Eccellenza, ora distante 2 punti.

Nel primo tempo c’è un po’ di sano agonismo, non di più. Le occasioni latitano e l’unica degna di essere raccontata (15’) è un salvataggio di Lahrach che, di testa, sventa un gol già fatto. Durante l’intervallo Piras e Giordano, entrambi ex, scuotono i loro uomini. Il tecnico del Tortolì inserisce subito Cocco, più brioso rispetto a uno spento Moreno. Al 6’ conclusione di controbalzo da venticinque metri di Lusa, Tangianu vola sulla sua destra e con la punta delle dita devia in angolo.

La svolta arriva al 23’, quando Martins si sveglia dal torpore in cui aveva vissuto fino a quel momento e ricorda a tutti di essere un attaccante di razza, ultimamente merce rara. Il brasiliano ha un guizzo felino nell’area piccola e spinge alle spalle di Tangianu una palla bassa fornita da sinistra da Gabriel Silva. Martins è l’incubo dei rossoblù. Stessa azione (41’), stavolta dalla corsia opposta, con Andrea Serra che taglia in mezzo un pallone per il 33enne brasiliano: per lui è un invito a nozze, anticipo fulminante al diretto marcatore per il 2-0 che cristallizza il tabellino e manda in visibilio il pubblico di casa.

