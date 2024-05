Il bomber giusto nel posto giusto al momento giusto 

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Ne sa qualcosa il Bari, che sta ancora pagando le conseguenze del gol al 94’ di Pavoletti, il più duro dei duri di Ranieri, almeno sotto porta. E ne sa qualcosa lo stesso Sassuolo, grazie al quale il bomber livornese ha esordito in Serie A undici anni fa e al quale ha poi spezzato più volte il cuore, l’ultima cinque mesi fa nella gara d’andata alla Domus segnando la rete della vittoria addirittura al 99’, con una rovesciata pazzesca che oggi fa la differenza in classifica. E potrebbe rivelarsi decisiva per la salvezza.

Il conto alla rovescia

Eccolo, dunque, l’uomo giusto nel posto giusto al momento giusto. Il ritorno del capitano proprio per il gran finale sembra scritto nel destino, come spesso è capitato da quando gioca nel Cagliari. Anche la frattura al piede che lo ha tenuto fuori per oltre due mesi è alle spalle e il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Ancora deve ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile, chiaramente (anche per questo Ranieri ha preferito risparmiarlo contro Lecce e Milan pur portandolo con sé in panchina). Questa è, tuttavia, la terza settimana che si allena insieme al gruppo, ha almeno una ventina di minuti buoni di autonomia e potrebbe risultare prezioso domenica al “Mapei Stadium” (nella sua partita per svariati motivi) magari nel finale (diventato ormai la sua “comfort zone”).

La tappa neroverde

Il Sassuolo è stata una tappa decisiva nel percorso di crescita per Pavoletti, con annessi e connessi. Aveva appena 22 anni quando entrò nell’orbita neroverde. La promozione in A, l’esordio e il primo gol nella massima serie sono stati indubbiamente i momenti più esaltanti in cinque anni contraddittori e contraddistinti da un rapporto tatticamente non idilliaco con l’allenatore Di Francesco (proprio lui) e dalle parentesi con Juve Stabia, Casale, Virtus Lanciano e Varese. E quando nel 2015 scelse di trasferirsi al Genoa, lasciò l’Emilia col cuore in mano per i tanti rapporti instaurati nell’ambiente, ma senza rimpianti e con più di un sassolino nella scarpetta.

La gara alla Domus

Il più grosso se l’è indubbiamente tolto in questa stagione, firmando il 2-1 alla Domus nel modo più emozionante e spettacolare possibile: allo scadere del maxi-recupero, cinque minuti dopo il pareggio di Lapadula, e con un gesto tecnico che non fa certo parte del suo repertorio. Quel finale pazzesco ha cambiato la gara e il campionato di entrambe le squadre, al di là dei tre punti, pesantissimi. Grazie a quel successo, il Cagliari ha assunto sempre più consapevolezza nei propri mezzi. Al contrario, il Sassuolo ha accusato il colpo, tra l’altro aveva giocato un match di buon livello, prima del ribaltone rossoblù aveva segnato anche il gol del raddoppio (annullato per un fuorigioco millimetrico) e avrebbe meritato almeno il pari. E da lì è iniziato l’inesorabile declino, che poi ha portato all’esonero di Dionisi. Ora Pavoletti ha la possibilità di completare l’opera. La salvezza del Cagliari passa ancora una volta per il suo capitano.

