Il bomber giusto al momento giusto 

Gli occhi lucidi sul volto scavato dalla rabbia e dal dolore. Leonardo Pavoletti sembrava un pulcino bagnato quella sera al Penzo, impotente e devastato dalla retrocessione più assurda. Il rimpianto lo ha accompagnato per settimane come un tarlo, all’inizio non ci dormiva la notte. Sino a quando ha scelto di restare (per farlo si è addirittura ridotto lo stipendio) e trasformare la pena in una missione: riportare il Cagliari subito in Serie A. Da capitano. Ancora oggi se sente la parola Venezia accostata al calcio ha quasi un senso di sbandamento. «Ritrovarlo nei playoff? Spero proprio di no», ha risposto categorico dopo la gara con il Palermo. E quando venerdì sera a Cosenza ha saputo che l’avversario nel turno preliminare sarebbero stati proprio i lagunari si è lasciato andare a un sorriso sarcastico. Un incubo, o un assist del destino, la differenza è talmente sottile. Quale occasione migliore, però, per cancellare una volta per tutte la macchia di quel maledetto 22 maggio (esattamente un anno e un giorno fa!) nella gara che potrebbe portare i rossoblù in semifinale col Parma.

Corsa contro il tempo

Pavoletti c’era quel giorno e c’è soprattutto ora che la stagione del Cagliari entra nel vivo. Sono stati mesi complicati per l’attaccante livornese, una continua lotta contro il tempo (e contro il fisico) alla ricerca di una condizione quanto meno accettabile per ricomporre la coppia di «bocche da fuoco» sulla quale Ranieri aveva puntato prima ancora di allenarla. Venezia sulla coscienza, Venezia nel mirino. Non è una settimana come le altre nello spogliatoio rossoblù, figurarsi per lui che col dolore della retrocessione ha imparato a convivere. Carico come una molla, sta decisamente meglio fisicamente e ha affrontato gli ultimi allenamenti con un’intensità pazzesca. Già due sabati fa contro il Palermo aveva dimostrato di poter essere il valore aggiunto là davanti sfiorando due volte il gol e facendo un lavoro oscuro ma sfiancante e prezioso in fase di non possesso. Al San Vito ha confermato di esserci a 360 gradi e di essere il partner ideale di Lapadula. Imperioso lo stacco aereo che ha permesso il colpo di testa sulla cui ribattuta del portiere è arrivata la rete della vittoria dell’italo-peruviano. Incisivo, dunque, oltre a essere stato una continua spina nel fianco della difesa calabrese. Tra Palermo e Cosenza, ha messo poi nelle gambe 154 minuti, si sta avvicinando a grandi passi verso lo stato di forma ideale e cerca il quarantacinquesimo sigillo con la maglia del Cagliari (che indossa ormai da sei stagioni). «Devo avere pazienza. L’importante è avere occasioni, il gol arriverà. Nella mia testa in questi mesi ho sempre pensato positivo, dovevo recuperare dall’infortunio e arrivare a questo momento della stagione più fresco degli altri per dare il mio contributo alla squadra». Il bomber giusto nel posto giusto al momento giusto.

