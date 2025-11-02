Il Bologna vola Tre gol, ciao Parma 

Parma 1
Bologna 3
Parma (4-4-2): Suzuki, Delprato, Circati (42' pt Ndiaye), Valenti, Britschgi (34' st Hernani), Bernabe, Estevez (24' pt Sorensen), Keita, Ordonez, Benedyczak (33' st Djuric), Pellegrino (33' st Cutrone). In panchina Corvi, Rinaldi, Troilo, Trabucchi, Lovik, Begic, Cremaschi, Plicco, Cardinali, Ciardi. All. Cuesta.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Holm, Heggem, Lucumi, Miranda, Freuler (11' st Moro), Pobega, Orsolini (37' st Bernardeschi), Odgaard (27' st Fabbian), Rowe (37' st Cambiaghi), Castro (27' st Dallinga). In panchina Ravaglia, Pessina, Vitik, De Silvestri, Casale, Zortea, Lykogiannis, Ferguson, Dominguez, Sulemana. All. Niccolini.
Arbitro: Bonacina di Bergamo.
Reti: nel pt 1' Bernabè, 27' Castro; nel st 23' Castro, 47' Miranda.
Nella tormenta, sotto una pioggia torrenziale, e con un uomo in più dal 35’ del primo tempo (espulso Ordonez), il Bologna subisce un gol dopo pochi secondi, poi con Castro – doppietta – e Miranda nel finale si porta a casa tre punti pesantissimi.
