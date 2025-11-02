VaiOnline
Al Tardini.
03 novembre 2025 alle 00:06

Il Bologna vola Tre gol, ciao Parma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parma 1

Bologna 3

Parma (4-4-2): Suzuki, Delprato, Circati (42' pt Ndiaye), Valenti, Britschgi (34' st Hernani), Bernabe, Estevez (24' pt Sorensen), Keita, Ordonez, Benedyczak (33' st Djuric), Pellegrino (33' st Cutrone). In panchina Corvi, Rinaldi, Troilo, Trabucchi, Lovik, Begic, Cremaschi, Plicco, Cardinali, Ciardi. All. Cuesta.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Holm, Heggem, Lucumi, Miranda, Freuler (11' st Moro), Pobega, Orsolini (37' st Bernardeschi), Odgaard (27' st Fabbian), Rowe (37' st Cambiaghi), Castro (27' st Dallinga). In panchina Ravaglia, Pessina, Vitik, De Silvestri, Casale, Zortea, Lykogiannis, Ferguson, Dominguez, Sulemana. All. Niccolini.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Reti: nel pt 1' Bernabè, 27' Castro; nel st 23' Castro, 47' Miranda.

Nella tormenta, sotto una pioggia torrenziale, e con un uomo in più dal 35’ del primo tempo (espulso Ordonez), il Bologna subisce un gol dopo pochi secondi, poi con Castro – doppietta – e Miranda nel finale si porta a casa tre punti pesantissimi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Silanus.

«Pronti a scendere in piazza»

Francesco Oggianu
Il caso

Ghiglia diffida, Report va avanti

Puntata sul componente del Garante: andò da FdI prima di multare il programma 
I nuovi fronti

A Porto Rico il test dello sbarco Usa

Ma Mosca è pronta a dare missili al Venezuela. E Trump minaccia anche la Nigeria 
Il caso.

Dopo gli scontri divampa la polemica

Il centrodestra contro Zedda: «Prenda le distanze». Lui replica: «Liberi di manifestare» 