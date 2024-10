Il Bologna va a Liverpool, Atalanta con lo Shaktar 

Dopo Inter e Milan, in Champions League oggi tocca a Juventus, Atalanta e Bologna impegnate nella seconda giornata del girone unico.I bergamaschi dopo lo 0-0 interno con l’Arsenal del 19 settembre saranno impegnati alle 18,45 a Gelsenkirchen contro la Shaktar Donetsk, reduce dal pareggio a reti bianche col Bologna del primo turno. Gli uomini di Gasperini non attraversano un grande momento di forma e l’incontro, nonostante i problemi della squadra ucraina (costretta a giocare in campo neutro per ovvi motivi), si preannuncia complicato. Ma la Dea è abituata a stupire i propri tifosi.

Il Bologna sarà impegnato nel match più affascinante e difficile, per non dire proibitivo: i rossoblù alle 21 affronteranno il Liverpool all’Anfield. I Reds nella prima giornata hanno demolito il Milan a San Siro (1-3). L’emozione c’è e ad esprimerla è il tecnico Vincenzo Italiano: «Sarà la prima volta per me e per i ragazzi: vediamo se riusciremo a fare una grande prestazione per uscire a testa alta. Conosciamo la forza dell’avversario e la sua capacità di esaltarsi tra le mura di casa. Dobbiamo andare forte e fare meglio tutto perché i Reds sanno metterti in difficoltà sotto ogni punto di vista. Dobbiamo fare la nostra partita dando il massimo sotto l’aspetto della prestazione individuale». La buona notizia arriva dall’infermeria: «Castro ha recuperato dalla botta al polpaccio, lo avremo al cento per cento».

