Il Bologna sogna il terzo posto 

Bologna 3

Salernitana 0

Bologna (4-1-4-1) : Ravaglia, Posch (38’ st De Silvestri), Lucumi, Calafiori, Lykogiannis, Freuler (29’ st Urbanski), Orsolini (18’ st Ndoye), Aebischer, Ferguson (29' st Fabbian), Saelemaekers, Odgaard (18' st Zirkzee). Allenatore Motta.

Salernitana (4-4-1-1) : Costil, Pierozzi (15’ st Sambia), Manolas (38’ st Boateng), Pirola, Pellegrino (21’ st Vignato), Tchaouna, Basic (21’ st Legowski), Maggiore (15’ st Coulibaly), Bradaric, Candreva, Simy. Allenatore Colantuono.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : pt 14’ Orsolini, 44’ Saelemaekers; st 47’ Lykogiannis.

Note : ammoniti Pierozzi, Candreva, Tchaouna. Spettatori 27.255. Recupero 2’ e 4’.

Bologna. A Bologna è partita la caccia al terzo posto: la squadra di Thiago Motta schiaccia la Salernitana ed è a sole due lunghezze dalla Juventus. Orsolini stappa la partita, Saelemaekers mette in ghiaccio la contesa già a fine primo tempo e Lykogiannis chiude i conti: i rossoblù continuano nel loro volo. Niente da fare per il fanalino di coda Salernitana, sempre più vicino alla retrocessione aritmetica nonostante il quarto tecnico stagionale in panchina.

