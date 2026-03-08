Il bologna scivola in casa e rianima il verona 

Bologna 1
Verona 2
Bologna (4- 2-3-1) : Skorupski, Zortea (32'st Lykogiannis), Vitik (39' st Pobega), Lucumi, Joao Mario, Ferguson (20' st Sohm), Moro, Orsolini (20' st Bernardeschi), Odgaard, Rowe (32' st Dominguez), Castro. In panchina Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri). Allenatore Italiano.
Verona (4-3-2-1) : Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese, Oyegoke (37' st Valentini), Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (29' st Suslov), Bradaric, Bowie (37' st Sarr), Orban (49' st Al Musrati). In panchina Perilli, Toniolo, Valentini, Belghali, Sarr, Suslov, Mosquera, Niasse, Isaac, Cham, Al Musrati). Allenatore Sammarco.
Arbitro : Mucera di Palermo.
Reti : nel st 4' Rowe, 8' Frese, 12' Bowie.
Note: a ngoli: 5-2 per il Bologna; recupero 2' e 6'; ammoniti Bowie, Ferguson, Harroui per gioco scorretto; spettatori: 27.063.
Bologna. Il Bologna ci ricasca. Segnali di vita dal Verona, che prova a regalarsi una speranza salvezza passando al Dall'Ara. Rowe la sblocca, ma i rossoblù si spengono e subiscono il ritorno firmato da Frese e Bowie, ispirato dall'assist vittoria di Orban.
