Il Bologna rivede l’Europa 

Bologna 2

Milan 1

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, De Silvestri (39' st Calabria), Beukema, Casale, Miranda, Freuler, Ferguson (27' st Pobega), Ndoye, Fabbian (27' st Odgaard), Dominguez (34' st Cambiaghi), Castro (34' st Dallinga). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Lykogiannis, Lucumi, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Orsolini. Allenatore Italiano.

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Jimenez (39' st Abraham), Thiaw, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Reijnders, Musah, Felix (17' st Pulisic), Leao, Gimenez (31' st Jovic). In panchina Sportiello, Torriani, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Bondo,Camarda, Abraham, Sottil. Allenatore Conceiçao.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Reti : nel pt 43 Leao; nel st 3' Castro, 37' Ndoye.

Bologna. Il Bologna ribalta il Milan con Castro e Ndoye: a proseguire la scalata in classifica è la squadra di Italiano, che si prende i tre punti e il sesto posto con vista sull’Europa, lasciando il Milan e Conceiçao sempre più in crisi, alla seconda sconfitta consecutiva a 8 punti dalla zona Champions. Leao prova a dare la scossa a fine primo tempo, stappando la partita su spizzata di Gimenez. Ma il Milan si ferma lì o quasi, il Bologna è squadra che macina gioco e occasioni e non si perde mai d'animo, trovando un'altra rimonta vincente dopo quella con il Torino e la quarta vittoria casalinga consecutiva, che fa salire la banda di Italiano al terzo posto per rendimento interno in Serie A. Sul treno per l'Europa sale il Bologna, non il Milan, contestato dagli oltre 2mila tifosi al seguito, confermando tutte le fragilità in trasferta e in fase difensiva, sempre più in crisi.

Il match

Il Milan impiega 24" a presentarsi davanti a Skorupski con Gimenez, dopo lancio di Reijnders per Musah, ma il messicano spara alto. Il Bologna risponde al 2' con Dominguez: cross e Thiaw sfiora l'autorete. Milan arroccato e pronto a ripartire sfruttando le individualità, Bologna più squadra che prova a fare la partita e sfiora il vantaggio anche al 25', quando Ferguson trova l'imbucata per Ndoye, contrastato con il fisico da Pavlovic sulla conclusione. Ci riprova Dominguez, che fa ammattire Jimenez, ma Maignan è reattivo. Gol sbagliato e gol subito, perché al minuto 43 il portiere rossonero rilancia trovando la spizzata di Gimenez per Leao, che brucia De Silvestri e la difesa rossoblù scoperta, non sbagliando a tu per tu con Skorupski.

I padroni di casa ripartono con rabbia a inizio ripresa e al 3', su un errore di Pavlovic che costa il giallo a Hernandez su Ndoye e un piazzato per i rossoblù, arriva il pari: cross di Ferguson, De Silvestri sovrasta Pavlovic e colpisce di testa, il pallone sbatte su Fabbian e sulla palla vagante si avventa Castro, per l'1-1. Preso lo schiaffo il Milan prova a reagire: ma Gimenez non punge. Il Bologna riprende campo e su corner battuto da Miranda a dieci dal termine Casale sovrasta Thiaw e stampa il pallone sul palo. Al 37' lo spunto giusto lo trova Cambiaghi, che salta Jimenez e centra il pallone: nell'area piccola, Ndoye anticipa Pavlovic e fa urlare il Dall'Ara. Milan colpito e al tappeto, incapace di reagire, Bologna in estasi e in zona Europa. E domenica arriva il Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA