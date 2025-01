Il Bologna ritrova con il Monza sorriso e punti 

Bologna 3

Monza 1

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia, Posch (35' st De Silvestri), Beukema, Lucumi, Miranda (21' st Lykogiannis), Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard (35' st Fabbian), Dominguez (21' st Ndoye), Castro (1' st Dallinga). In panchina Bagnolini, Skorupski, Holm, Erlic, Casale, Moro, Pobega, Urbanski, Ndoye, Iling-Junior, Dallinga. All. Italiano.

Monza (4-4-1-1) : Turati, D'Ambrosio (35' st Forson), Izzo, Carboni, Kyriakopoulos (25' st Martins), Akpa Akpro (35' st Sensi), Bondo (39' pt Vignato), Bianco, Ciurria, Maldini, Djuric (25' st Caprari). In panchina Pizzignacco, Mazza, Postiglione, Valoti, Colombo, Maric, Petagna. All. Bocchetti.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Reti : nel pt 4' Maldini, 22' Castro, 34' Odgaard; nel st 24' Orsolini.

Bologna. Terza sfida stagionale e terza vittoria per il Bologna sul Monza, dopo quelle all'andata e in Coppa Italia: Maldini segna subito, a freddo, il Bologna la ribalta con Castro e Odgaard e chiude col ritorno al gol di Orsolini, settimo in campionato. Maldini segna in contropiede, la risposta di Castro è di testa su cross al veleno di Orsolini, il sinistro di Odgaard è letale (da fuori), la rete di Orsolini arriva dopo un elegante stop in area. Il Bologna ritrova la vittoria al Dall'Ara che mancava dal 15 dicembre, la rincorsa all'Europa continua. Per il Monza un passo falso messo in preventivo, ma la squadra è viva.

