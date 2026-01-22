Il Bologna rimonta ma si mangia le mani 

Bologna 2

Celtic 2

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Zortea, Heggem, Casale (40’ st Lykogiannis), Miranda, Ferguson (28' st Cambiaghi), Moro, Pobega (11’ st Odgaard), Rowe, Dallinga, Dominguez (28’ st Orsolini). In panchina Ravaglia, Pessina, Holm, Baroncini, Vitik, Lai, Negri, Castaldo. Allenatore Italiano.

Celtic (4-3-3) : Schmeichel, Donovan (32' st Ralston), Trusty, Scales, Tierney, McGregor, Hatate, Engels (42’ st Bernardo), Hyun-Jun (32’ st Kenny), Maeda, Tounektl (1’ st Nygren). In pan-

china Sinislao, Doohan, Isiguzo, Murray, McCowan, McArdie, Forrest, Balikwisha. Allenatore O’Neill.

Arbitro : Fotias (Grecia).

Reti : pt 6’ Hatate, 40’ Trusty; st 14’ Dallinga, 27’ Rowe.

Bologna. Due punti buttati. Il Bologna si complica la vita e si salva solo a metà: finisce 2-2 al Dall’Ara col Celtic di Glasgow. Un punto utile per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta di Europa League (è già ai playoff) ma che rischia ci compromettere la rincorsa a quell’ottavo posto che permette di risparmiare un turno. Dallinga e Rowe pareggiano nella ripresa dopo un primo tempo in cui la squadra di Italiano va in doppio svantaggio. Ma in superiorità numerica il Bologna non riesce a trovare il colpo da tre punti.

Dopo 5’ il portiere Skorupski su un comodo retropassaggio rinvia sui piedi di Maeda, che serve Hatate davanti alla porta vuota: 0-1. Celtic vicino al raddoppio 1’ dopo, quando il portiere si fa parzialmente perdonare smanacciando in angolo. Alla mezz’ora Hatate si prende un ingenuo secondo giallo e lascia in dieci i suoi, che però raddoppiano col difensore Trusty. Nella ripresa Dominguez centra subito la traversa, poi Dallinga insacca di testa su suggerimento di Odgaard. Il pari arriva al 27’ con una sassata di Rowe da fuori area. Il gol della vittoria sembra vicino ma il Celtic si chiude. Alla fine il Bologna colleziona 16 calci d’angolo, 10 tiri in porta e 68 cross. Felsinei a 12 punti: come continuerà l’avventura in Europa dipenderà dall’ultima giornata.

