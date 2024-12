Il Bologna piega uno sterile Toro 

TORINO 0

Bologna 2

Torino (3-5-2) : Milinkovic- Savic, Walukiewicz (35' pt Vojvoda), Maripan, Masina, Pedersen, Ricci, Linetty (19' st Ilic), Gineitis (19' st Vlasic), Sosa, Karamoh (34' st Njie), Sanabria (19' st Adams). In panchina Paleari, Donna- rumma, Lazaro, Dembele, Tameze, Balcot. All. Vanoli.

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia, Holm, Beukema, Lucumì, Miranda (34' st Lykogiannis), Pobega, Freuler, Ferguson (1' st Fabbian), Odgaard (44' st Casale), Dominguez (1' st Orsolini) Castro (25' st Dallinga). In panchina Skorupski, Bagnolini, Posch, Erlic, Moro, Karlsson, Iling- Junior, Corazza, De Silvestri, Urbanski. All. Italiano.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : nel st 26' Dallinga, 35' Pobega.

Torino. Il Bologna si regala un Natale tra le grandi, per il Toro sono ancora fischi e contestazione soprattutto contro il presidente Urbano Cairo: i rossoblù espugnano il “Grande Torino” con le reti di Dallinga e l'ex Pobega durante la ripresa, dopo aver fallito un rigore nel primot empo con Castro. I granata chiudono i 96 minuti di gara con zero tiri in porta. Un'altra prestazione deludente porta così all'ottava sconfitta nelle ultime 12 partite per la squadra di Vanoli, dopo i quattro punti nelle trasferte di Genova ed Empoli.

