Il Bologna per entrare in Europa, il Toro per la salvezza 

La Serie A ricomincia stasera con l’anticipo delle 20,45 al Dall’Ara tra Bologna e Torino. Sfida tra squadre con obiettivi e stati d’animo diversi: i rossoblù sono lanciatissimi dopo un periodo opaco, legato al cambio di allenatore (da Palladino a Italiano) e alla difficoltà di gestire il doppio impegno campionato-Champions, mentre i granata a fronte dell’ottimo avvio di torneo hanno attraversato momenti difficili che li hanno spinti sin quasi la soglia pericolosa. Ora sono risaliti, ma la tranquillità assoluta ancora manca.

Così oggi nessuna delle squadre può concedersi distrazioni. Gli emiliani puntano alla qualificazione europea: al momento sono ad altezza Milan (i rossoneri ora sarebbero in Conference) ma ambiscono a ben altro. La squadra di Vanoli vuole mettere in archivio la salvezza. «Il Bologna è una grande squadra, ha una rosa importante e un tecnico bravo», ha detto l’allenatore del Toro, «loro partono forte nei primi minuti: dovremo fare una grande partita». Dal canto suo Italiano spiega che «il Torino è una squadra che nel 2025 non ha perso e che dal punto di vista difensivo concede veramente poco. Dovremo essere arrembanti, sfruttare la spinta della nostra gente».

RIPRODUZIONE RISERVATA