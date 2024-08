Il Bologna parte col freno a mano tirato Orsolini la sblocca, Giannetti salva l’Udinese 

Bologna 1

Udinese 1

Bologna (4-3-3) : Skoruspki, Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis (39' st Miranda), Moro (30' st Aebischer), Freuler, Fabbian, Orsolini (30' st Cambiaghi), Castro (39' st Dallinga), Ndoye (43' st Odgaard). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, De Silvestri, Aebischer, 32 Byar, Karlsson. Allenatore Italiano.

Udinese (3-4-2-1) : Okoye, Perez, Bijol, Giannetti, Ehizibue, Lovric (13' st Karlstrom), Payero, Kamara (37' st Zemura), Thauvin (30' st Ekkelenkamp), Brenner (37' st Davis), Lucca. In panchina Silvestri, Padelli, Ebosele, Abankwah, Zarraga, Palma, Kabasele, Bravo. Allenatore Runjaic.

Arbitro : Ferrieri Caputi di Livorno.

Reti : st 12’ st (r) Orsolini, 23’ Giannetti.

Note : angoli 7-5 per il Bologna. Recupero 3' pt e 5' st. Ammoniti Ehizibue, Okoye, Giannetti, Lucca.

Bologna. Il Bologna gioca, crea e spreca: tanto, troppo. L'Udinese, ringrazia e pareggia in rimonta, sfruttando una doppia disattenzione dei rossoblù, che regalano anche un calcio di rigore sull'uscita di Skorupski su Payero. Il portiere polacco rimedia, parando il penalty a Thauvin, ma dal corner successivo Posch si perde Giannetti, che con un colpo di testa pareggia. Payero disfa e poi fa. Perché è il centrocampista che, con una ingenuità, regala il rigore che al 12’ della ripresa sblocca il match. A trasformarlo il neo capitano del Bologna Orsolini, che spiazza Okoye.

Il Bologna però conferma alla prima ufficiale i difetti emersi in preparazione, con qualche regalo dietro di troppo. Regali che costano caro. I rossoblù dominano la gara, ma sprecano tanto: Okoye dice no a Orsolini due volte nel primo tempo e una a inizio ripresa. C'è pure un gol annullato sempre a Orsolini per fallo di mano di Freuler in costruzione d'azione. Al conto si aggiungono due gol sprecati da Ndoye a tu per tu con Okoye nel primo tempo e le parate di Okoye su Castro e Aebischer nella ripresa. L'Udinese è tutta nel rigore sbagliato da Thauvin e nel colpo di testa di Giannetti.

