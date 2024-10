Il Bologna lascia Anfield battuto ma a testa alta 

Liverpool 2

Bologna 0

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson, Alexander-Arnold (41' st Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson (27' st Tsimikas) , Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai (41' st Jones), Diaz (27' st Gakpo), Nunez (16' st Diogo Jota). In panchina Jaros, Kelleher, Gomez, Quansah, Morton, Endo, Nyoni. Allenatore Slot.

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Posch, Beukema (17' st Casale), Lucumi, Miranda, Moro, Freuler (39' st Fabbian), Urbanski (17' st Aebischer), Orsolini, Dallinga (34' st Castro), Ndoye (34' st Iling-Junior). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Corazza, Lykogiannis, Odgaard. Allenatore Italiano.

Arbitro : Dabanovic (Montenegro).

Reti : nel pt 11' Mac Allister; nel st 30' Salah.

Liverpool. Un gol annullato a Dallinga per fuorigioco, una traversa sempre in offside di Ndoye e un palo dello svizzero: il Bologna c'è e se la gioca, ma al cospetto del Liverpool, ad Anfield, non basta. Vincono i Reds, che strappano la partita in avvio con l'assist di Salah e l'incursione letale di Mac Allister, per poi amministrare e soffrire a tratti.

Sognava una notte "Poetica”, sullo stile della canzone di Cesare Cremonini, tifoso vip rossoblù presente a Liverpool, insieme a Gianni Morandi. Ma uno su mille ce la fa e quell'uno non è il Bologna di Italiano, che esce però a testa alta dal tempio di Anfield: stanco, ma con nuove certezze e consapevolezza della propria forza e di essere in crescita.

I padroni di casa, leader solitari della Premier e passati 3-1 a San Siro nella prima di Champions, partono forte e mettono sotto i rossoblù nei primi dieci minuti: con uno strappo di Gravenberch, un paio di sgroppate di Salah, su cui Nunez, al rientro, non è letale come suo solito. All'11' arriva il vantaggio che pare presagire a una vittoria larga: Mac Allister recupera palla in mediana, scambia con Salah, che si appoggia a Nunez che gli restituisce palla per il cross dell'egiziano, che pesca l'inserimento sotto porta proprio di Mac Allister.

Il Bologna non molla e a inizio ripresa sfiora il pari con Orsolini. Come già nel primo tempo, spaventato dai rossoblù il Liverpool reagisce. Recupera palla in mediana, con Mac Allister e Szabosallai che innescano Salah: l'ex Roma punta il mirino nel sette alla destra di Skorupski e chiude la contesa. Bologna sconfitto, ma a testa alta, con i tremila tifosi al seguito dei rossoblù che cantano e confidano nella prima vittoria interna in campionato col Parma.

