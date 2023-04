Il Bologna ferma sul pari la Juventus 

Juventus (4-3-3) : Szczesny, Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Fagioli (13’ st Soulè), Locatelli (38’ st Paredes), Rabiot, Chiesa (24’ st Miretti), Milik (38’ st Vlahovic), Kostic (13’ st Iling). In panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Bonucci, Rugani, Pogba. Allenatore Allegri.

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos (22’ st Cambiaso), Moro (36' st Medel), Schouten, Dominguez (22’ st Zirkzee), Orsolini, Barrow, Ferguson (36’ st Aebischer). In panchina: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Pyyhtia. Allenatore Motta.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Bologna 1

Juventus 1

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos (22’ st Cambiaso), Moro (36' st Medel), Schouten, Dominguez (22’ st Zirkzee), Orsolini, Barrow, Ferguson (36’ st Aebischer). In panchina: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Pyyhtia. Allenatore Motta.

Juventus (4-3-3) : Szczesny, Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Fagioli (13’ st Soulè), Locatelli (38’ st Paredes), Rabiot, Chiesa (24’ st Miretti), Milik (38’ st Vlahovic), Kostic (13’ st Iling). In panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Bonucci, Rugani, Pogba. Allenatore Allegri.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel pt 10’ Orsolini (rigore); nel st 15’ Milik.

Note. Angoli: 4-4. Recupero: 4’ e 5’. Ammoniti: Posch, Kyriakopoulos, Rabiot, Paredes per gioco scorretto. Al 31’ pt Milik sbaglia un rigore parato da Skorupski.

Bologna. Orsolini non sbaglia un rigore, Milik sì, ma poi rimedia: mettendo un argine alla crisi bianconera. La reazione rimane a metà, mentre la stagione sorprendente del Bologna riprende, dopo il ko di Verona. La Juventus va sotto e pareggia, perdendo l’occasione di sorpassare la Lazio e conquistare il secondo posto solitario in classifica, e ora vede Milan, Inter e Roma a 3 punti: la qualificazione alla prossima Champions League torna quindi in bilico.

Il Bologna sogna una vittoria storica, ma se la vede sfuggire di mano. Dopo 10 minuti, Alex Sandro va morbido a contrasto con Orsolini, che recupera palla e punta Danilo. Il sette rossoblù viene steso, con un contatto ravvisato dal Var: è rigore, dato dai due arbitri alla Centrale Var di Lissone, dato che il monitor di Sozza a bordo campo non funziona. L'attaccante rossoblù, un ex juventino, trasforma realizzando il nono gol stagionale, suo record in serie A.

La Juventus preme, gioca e colleziona occasioni: con Milik e Chiesa, ispirati da Kostic, ma pure con Fagioli. Alla mezzora, poi, Moro perde palla, Chiesa recupera e serve Milik in profondità, steso da Lucumì: al limite, dice Sozza, in area, lo corregge il Var Mazzoleni: ma Milik, dal dischetto, sbaglia il rigore con saltello, in stile Jorginho.

Il Bologna chiude in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa al minuto 13, Allegri azzecca i cambi: dentro Soulè e soprattutto Iling (per Kostic e Fagioli), che al quarto d'ora quest'ultimo si inventa la giocata che dà il là al gol di Milik, favorito da un Posch che non riesce a spazzare l'area. Poi diverse occasioni da una parte e dall’altra. Ma il risultato non cambia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata