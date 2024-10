Il Bologna è sterile e il Villa lo castiga 

Aston Villa 2

Bologna 0

Aston Villa (4-2-3-1) : Martinez, Konsa, Diego Carlos, Torres, Maatsen, Onana (1' st Barkley), Tielemans (33' st Kamara), McGinn (21' st Philogene), Rogers, Bailey (21' st Ramsey), Duran (21' st Watkins). In panchina Olsen, Cash, Mings, Buendia, Digne, Nedeljkovic, Bogarde. All. Emery.

Bologna (4-3-3) : Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis, Fabbian, Freuler, Urbanski (21' st Urbanski), Orsolini (1' st Odgaard), Dallinga (21' st Castro), Ndoye (32' st Iling-Junior). In panchina Ravaglia, Holm, Casale, Corazza, Pobega, Miranda. All. Italiano.

Arbitro : Pinheiro (Por).

Reti : nel st 10’ McGinn, 19’ Duran.

Birmingham. Niente inversione di tendenza. Se il Bologna in campionato non sa vincere, pareggiando spesso e volentieri in Champions arriva un'altra sconfitta. Seconda trasferta inglese dopo quella di Liverpool e secondo ko: questa volta al Villa Park di Birmingham, I destini europei dei rossoblù restano appesi alle gare casalinghe con Monaco e Lille, da vincere a tutti i costi per sperare di strappare il pass per i playoff. I felsinei reggono per un tempo. Nella ripresa l'Aston Villa sale di colpi e passa con McGinn, su piazzato, e Duràn.

