Il Bologna è inarrestabile 

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia 7; Posch 6.5, Beukema 5.5 (13’ st Lucumì 6), Calafiori 7.5, Kristiansen 6.5 (30’ st Lykogiannis 6); Freuler 7, Moro 7 (30’ st Aebischer 6); Ndoye 7.5, Ferguson 7 (42’ st Fabbian sv), Saelemaekers 6.5 (42’ st Urbanski sv); Zirkzee 7.5. In panchina: Bagnolini, Skorupski, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, El Azzouzi, Van Hooijdonk. Allenatore Thiago Motta 7.

Roma (3-5-2) : Rui Patricio 6; Mancini 6 (37’ st Celik sv), Llorente 5.5 (19’ st Azmoun 6), Ndicka 5; Kristensen 5.5, Cristante 5, Paredes 5, Pellegrini 5 (37’ st Pisilli sv), Spinazzola 5 (1’ st Renato Sanches sv, 19’ st Bove 6); Belotti 5.5, El Shaarawy 5.5. In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Pagano, Cherubini, Joao Costa. Allenatore Mourinho 5.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata 6.

Reti : 37’ pt Moro; 4’ st autogol Kristensen.

Note : ammoniti Saelemaekers, Llorente, Beukema, Pellegrini, Ferguson, Freuler, Paredes, Bove. Angoli: 4-0 per la Roma. Recupero: 1’; 4’.

Bologna. L’ascesa del Bologna continua: la squadra di Thiago Motta sale al quarto posto solitario in classifica, stoppando la striscia positiva della Roma, reduce da sei risultati utili consecutivi, tra campionato ed Europa League. Quarto risultato utile consecutivo per il Bologna, che spacca la partita nel primo tempo con Moro e chiude i conti a inizio ripresa, con l’autorete di Kristiansen su cross di Ferguson e tocco di Ndoye sotto porta.

Alta tensione

Il Bologna di Thiago Motta continua a crescere e risponde a Napoli e Fiorentina nello spareggio Champions ad alta tensione del Dall’Ara. Nel pre partita un gruppo di tifosi bolognesi ha tentato di entrare in contatto con i supporter romanisti che arrivavano a piedi e si è reso necessario l’intervento dello schieramento delle forze di polizia: il bilancio è di tre poliziotti contusi. Ma è tensione anche in avvio sul campo, dove fioccano contrasti duri, falli, proteste e ammonizioni: cinque nel solo primo tempo. La Roma, senza Lukaku, Dybala, Zalewski, Aouar, Kumbulla, Smalling prova a metterla sull’agonismo e sulla compattezza, con fase difensiva attenta e ripartenza. La mossa funziona, perché i giallorossi irretiscono il Bologna, che fatica a trovare l’abituale fluidità di gioco. Quando il gol della Roma sembra nell’aria, arriva la giocata che spezza l’inerzia della gara e a confezionarla sono Freuler, Ndoye e Moro, che non sbaglia. Vantaggio Bologna, che sale in cattedra e va vicino al gol in altre due occasioni nel finale di primo tempo e in apertura di ripresa trova il raddoppio grazie a un autogol di Kristiansen.

Mourinho cambia, inserisce Sanches ma dopo 19 minuti lo sostituisce (per Bove), chiedendogli scusa per averlo fatto uscire subito. La Roma cerca di riaprire la gara ma non basta. E il Bologna ora sogna.

