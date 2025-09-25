VaiOnline
Europa League.
26 settembre 2025 alle 00:28

Il Bologna costretto alla resa 

Non basta un gran secondo tempo per evitare la sconfitta di misura 

Aston Villa 1

Bologna 0

Aston Villa (4-2-3-1): Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen (29' st Digne), McGinn, Kamara, Guessand, Rogers, Buendia (13' st Sancho), Malen (13' st Watkins). In panchna Proctor, Oakley, Lindelof, Mings, Garcia, Bogarde, Elliot, Burrowes. All. Emery.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Zortea (25' st Holm), Vitik, Lucumi, Lykogiannis, Freuler, Ferguson, Bernardeschi (25' st Orsolini), Odgaard (38' st Fabbian), Cambiaghi (25' st Rowe), Castro (38' st Dallinga). In panchina Ravaglia, Pessina, Heggem, Miranda, Moro. All. Italiano.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna).

Reti: nel pt 13' McGinn.

Note: angoli 8-3 per Aston Villa. Rec. 1' e 5'. Ammoniti: Cash, Vitik, McGinn, Lucumi.

Sperava nell'impresa a Birmigham, il Bologna, ma tra i rossoblù a caccia del primo risultato utile esterno stagionale e un Aston Villa a caccia della prima vittoria a spuntarla sono i padroni di casa. Vince l'Aston Villa, che si rialza trascinata dalla rete di capitan McGinn, che nel primo tempo da fuori area mette in buca d'angolo il pallone dell'1-0 che spiana la strada verso la vittoria degli inglesi. Il portiere rossoblù è chiamato agli straordinari su Malen in uscita a più riprese, mediana e reparto centrale di difesa faticano a trovare le contromisure alle incursioni inglesi. L'Aston Villa sfonda al 13’ quando su assist di Buendia da sviluppi di corner Rogers buca l'intervento sotto misura, ma Lykogiannis libera debolmente e al limite dell'area irrompe McGinn.

La ripresa

il Bologna ha l'occasione per girare il match al 7' della ripresa, quando dopo lo scambio tra Freuler e Odgaard, Cambiaghi arriva al cross per castro, che in area controlla, ma scivola e subisce il ritorno di Torres. Al minuto 68 Watkins conquista il rigore del potenziale 2-0, ma Skorupski, il migliore dei rossoblù, dice ancora di no. E' partita aperta, il Bologna se la gioca a viso aperto, ma finisce per pagare l'approccio timido e un primo tempo a senso unico, con l'Aston Villa che sfiora comunque anche nel finale il 2-0 con Sancho e Digne.

Vittoria meritata per gli inglesi, che si confermano di livello superiore al cospetto di un Bologna che cresce comunque all'interno del match e che dovrà crescere nella competizione per puntare ai playoff garantiti dal nono al 24° posto. «Siamo orgogliosi della nostra partita», ha detto alla fine il migliore in campo, il numero 1 del Bologna.

