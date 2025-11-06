Il Bologna ci prova ma il Brann resiste e il pareggio va bene 

Bologna 0

Brann 0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Moro (37' st Pobega), Ferguson, Bernardeschi (30' st Orsolini), Fabbian (29' pt Miranda), Cambiaghi (30' st Odgaard), S. Castro (37' st Dallinga). In panchina Ravaglia, Pessina, Casale, Zortea, Miranda, Vitik, Rowe. All. Italiano.

Brann (4-3-3): Dyngeland, De Roevs (30' st Pedersen), Helland, Sery Larsen, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Gudmundsson, Mathisen (17' st Hansen), Finne (17' st Castro), Haaland (30' st Laegreid). In panchina Knudsen, Boakye, Hansen, N.Castro, Bramel, Soltvedt, Sande, Remmem. All. Alexandersson.

Arbitro: Schlager (Germania).

Note: angoli 11-3 per il Bologna. Rec. 3'-3'. Espulso: Lykogiannis, ammoniti Ferguson, Pedersen, Miranda, Helland, Italiano.

Il Bologna ritrova Vincenzo Italiano in panchina, non la vittoria casalinga, che avrebbe potuto dare una svolta al percorso in Europa League. Arriva un punto che non vale meno, però: perché i rossoblù perdono Lykogiannis per un’espulsione molto discussa e restano in 10 per più di un'ora, ma nonostante questo sfiorano il successo e confermano solidità e spessore. Col Brann il portiere norvegese Dyngeland è migliore in campo, provvidenziale in un finale che ha visto la formazione di Alexandersson alle corde. Il tecnico rossoblù mancava dal 19 ottobre a Cagliari, a causa di una brutta polmonite che lo ha portato al ricovero in ospedale. Parte forte la squadra di casa, ma al 22' Lykogiannis con la scarpa alta colpisce lo stinco di Kornvig: per l'arbitro Schlager è rosso. Il Brann grazie al vantaggio numerico prende il controllo, i tagli di Haaland alle spalle di Holm fanno male ma Heggem prima e Moro poi deviano conclusioni che paiono a colpo sicuro.

Nella ripresa, il Bologna cambia marcia. però, cambia marcia. Anche se in dieci prende il controllo della partita. A metà ripresa, Castro ha sui piedi la palla del vantaggio, ma scivola calciando. Poi arriva la conclusione a botta sicura di Ferguson su cross di Orsolini, e Dyngeland è strepitoso, come pure sul colpo di testa di Lucumi da corner, mentre Pedersen mura Odgaard. Prova a vincerla il Bologna, ma non trova il colpo del ko.

RIPRODUZIONE RISERVATA