Il Bologna ci crede La Roma è a metà 

Domani sera la sfida di Europa League al Dall’Ara fra Bologna e Roma. Una gara che per le due formazioni diventa vitale per dare un senso alla stagione.

Dopo un giorno di riposo, il Bologna ha ripreso gli allenamenti e ci sono buone notizie per Italiano, chiamato ad archiviare il settimo ko casalingo nelle ultime nove uscite arrivato domenica con il Verona. Il tecnico ritrova Miranda ed Heggem in difesa, ma pure Freuler in mediana, squalificato in campionato. Rientrato con il Verona pure Lykogiannis, così che il Bologna torna ad avere due terzini sinistri di ruolo, dopo aver adattato nelle ultime settimane Joao Mario. Indisponibili, quindi, i soli De Silvestri ed Helland, fuori lista Uefa. Contro i giallorossi dovrebbe tornare a un 4-3-3 più blindato, con Freuler, Ferguson e uno tra Moro e Pobega. Davanti probabile l'impiego di Bernardeschi ed è ballottaggio tra Rowe e Cambiaghi per la fascia sinistra d'attacco, a supporto, probabilmente di Castro, dato che Dallinga non è al meglio.

Qui Roma

Per la Roma le due gare con i rossoblù sono già da dentro o fuori per l'Europa League, poi si penserà al Como. Per questo il messaggio che si ripete a Trigoria in queste ore è: “Restiamo uniti”. Il pari amaro con la Juve e il ko di Genova hanno minato qualche certezza nel gruppo, sette i gol subiti nelle ultime sei giornate di campionato, praticamente un terzo del totale. Per domani esclusi i soliti assenti per infortunio come Dybala e Soulé, da valutare c'è anche chi si muoverà dietro a Malen. Pellegrini potrebbe partire dalla panchina, consegnando a Zaragoza la chance di prendersi una maglia da titolare insieme a uno tra Cristante o Pisilli in veste di incursore. Così facendo El Aynaoui giocherebbe al fianco di Koné. Altro assente, poi, Mancini, ma per squalifica. Al suo posto l'alternativa più probabile è quella con Celik scalato sulla linea dei centrali insieme a Ndicka ed Hermoso.

