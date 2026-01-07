Il Bologna cede alla doppietta di Krstovic 

Bologna 0
Atalanta 2
Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia, Zortea, Vitik, Heggem, Miran- da, Ferguson, Freuler (27' st Moro), Orsolini (1' st Rowe), Fabbian (27 'st Castro), Cambiaghi (35' st Dominguez), Dallinga (15' st Immobile). In panchina Pessina, Franceschelli, Holm, Pobega, Casale, Odgaard, Lykogiannis, Lucumi, Silvestri, I. Sulemana. All. Italiano.
Atalanta (3-4-2-1 ) : Carnesec- chi, Scalvini (23' st Hien), Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, De Roon, Ederson (32' st Brescianini), Bernasconi, De Ketelaere (39' st Sulemana), Zalewski (23' st Musah), Krstovic (32' st Samardzic). In panchina Rossi, Sportiello, Pasalic, Maldini. All. Palladino.
Arbitro : Di Bello di Brindisi.
Reti : 37’ pt e 15’ st Krstovic
Bologna. Chiamato a sostituire all’ultimo l’infortunato Scamacca, Krstovic segna una doppietta e regala la vittoria (0-2) all’Atalanta sul campo di un Bologna sempre più opaco. La squadra di Italiano (2 punti nelle ultime cinque partite in A), si arrende a quella di Palladino che continua la risalita verso la zona europea, scavalcando provvisoriamente proprio i rossoblù.
