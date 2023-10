Il Bologna batte il Verona e trova l’Inter  

È il Bologna a raggiungere l'Inter agli ottavi, per la sfida in programma il 20 dicembre a San Siro. Il Bologna ringrazia Juan Cruz, figlio del Jardinero che vestì la maglia del Bologna agli inizi degli anni 2000, che si divora un gol a porta vuota al 35, e poi Coppola, che al 41' rinvia male in area su una spizzata di Van Hooijdonk, servendo Moro per il vantaggio dei padroni di casa, che sbloccano così la gara. Le giocate che possono sbloccare sono frutto di errori: Kristiansen, al 35', sbaglia un retropassaggio e lancia Cruz, che colpisce il palo. Sei minuti dopo errore di Coppola e Moro ringrazia, con un destro di prima intenzione appena entrato in area.

Il copione si ripete nella ripresa: la prima palla buona capita sul cross di Lazovic a Mboula, che sbaglia. Al 62' arriva il 2-0, con il contropiede avviato da Fabbian, la fuga e la conclusione di Ndoye: Perilli para, ma sul tap in Van Hooijdonk è il più lesto. Il Bologna chiude i giochi con la prima rete in rossoblù dell'attaccante olandese.

