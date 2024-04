Il Bologna attacca ma non sfonda Di Gregorio salva il Monza al Dall’Ara 

Bologna 0

Monza 0

Bologna ( 4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen, Aebischer, Freuler, Orsolini, Ferguson (17' st Ndoye), Urbanski, Zirkzee. In panchina Ravaglia, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Karlsson, Castro. All. Motta.

Monza (4-2-3-1) : Di Gregorio, Brindelli, Izzo, Marì, A. Carboni (23' st Pereira), Akpa Akpro (33' st Gagliardini), Bondo (39' st Colombo), Colpani (39' st V. Carboni), Pessina, Zerbin (33' st Maldini), Djuric. In panchina Sorrentino, Gori, Donati, D'Ambrosio, Kyriakopoulos, Vignato, Ciurria. All. Palladino.

Arbitro : La Penna di Roma.

Bologna. Le due squadre rivelazione chiudono senza reti: al Dall’Ara il Bologna ci prova in tutti i modi ma non passa e, come a Frosinone, deve mandar giù lo 0-0. Merito della difesa del Monza e del suo portiere Di Gregorio. Da parte sua, la squadra di Palladino si è difesa e ha avuto una sola opportunità in contropede con Colpani. Il pari va stretto al Bologna che continua a cullare il sogno della Champions ma che deve mangiarsi le mani per la scarsa precisione mostrata.

