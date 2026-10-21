Il Bologna ancora in cerca di un’identità  

È un Bologna lontano dalle aspettative quello che sabato, alle 15, farà visita al Cagliari alla Unipol Domus. Dopo sette giornate, gli emiliani occupano il quindicesimo posto in classifica, con soli 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. Sei le reti segnate, dieci quelle incassate.

Il cambio in panchina

Numeri che raccontano un inizio complicato, tanto da aver spinto la società a cambiare guida tecnica già lo scorso 16 settembre: Raffaele Palladino è così subentrato a Domenico Tedesco dopo quattro turni e un solo punto conquistato. Con il nuovo allenatore sono arrivati il pareggio interno con il Torino e il primo successo stagionale a Lecce, prima del ko per 3-1 al Dall’Ara contro l’Inter. Nell’ultimo turno il Bologna è passato inizialmente in vantaggio con Pobega, sfiorando anche il raddoppio, senza però riuscire a contenere la rimonta nerazzurra. In tre partite Palladino ha raccolto quattro punti, ma resta ancora molto lavoro da fare.

In trasferta

Il rendimento esterno conferma le difficoltà di questo avvio: nelle prime tre trasferte il Bologna ha raccolto 3 punti, con una vittoria e due sconfitte, due gol realizzati e tre subiti. Prima del 2-1 sul campo del Lecce, firmato da Orsolini ed Enem, sono arrivate infatti le due battute d’arresto contro Atalanta e Napoli. In casa il bilancio è ancora più deludente: nessuna vittoria in quattro gare, con due pareggi e due sconfitte. Contro Torino e Inter la squadra ha anche sprecato il vantaggio iniziale, un segnale delle difficoltà nel difendere il risultato. La trasferta in Sardegna sarà dunque un banco di prova per verificare i progressi sul piano della tenuta e della continuità, oltre che per tentare la risalita in classifica.

In & out

Palladino dovrà fare i conti con tre indisponibili. Riccardo Orsolini, uscito malconcio dalla vittoria di Lecce, è fermo per una lesione di primo grado al bicipite femorale destro e continua a lavorare tra terapie e palestra. Stesso programma per l’ex Roberto Piccoli che contro l’Inter ha riportato una lesione del tutto identica a quella del suo compagno, con tempi di recupero stimati in tre settimane. Stop decisamente più lungo per Emil Holm, operato il 1° ottobre per una lesione al tendine della coscia destra: previsti da quattro a sei mesi per il rientro. La notizia positiva è il recupero di Arthur Theate, che ha smaltito la contusione rimediata con l’Inter ed è nuovamente a disposizione. Anche Jens Odgaard ha recuperato da un problema ai flessori. In attacco, senza Piccoli, uno tra Enem e Dovbyk è candidato a partire dall’inizio, con Bernardeschi e Cambiaghi a completare il tridente. Sulla fascia destra dovrebbe trovar spazio l’ex Nadir Zortea, che giocherebbe per la prima volta alla Domus da avversario dopo il trasferimento al Bologna nel 2025. L’esterno era già tornato a Cagliari con gli emiliani la scorsa stagione, senza però scendere in campo. Oggi Palladino presenterà la gara alle 15.30.

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