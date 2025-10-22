Il Bologna a Bucarest, la Roma ospita i cechi 

Giovedì di coppa con tre italiane in campo: alle 18.45 Rapid Vienna-Fiorentina in Conference League, alla stessa ora Fcsb-Bologna e alle 21 Roma-Viktoria Plzeň in Europa League.

Fcsb-Bologna

Dopo la vittoria a Cagliari nuova trasferta per il Bologna, che va a Bucarest contro i campioni di Romania in carica del Fcsb. Non avrà in panchina Vincenzo Italiano, da lunedì ricoverato in ospedale per polmonite. Al suo posto il suo vice Daniel Niccolini, con l'allenatore dei rossoblù che se le condizioni (in leggero miglioramento) dovessero consentirlo potrebbe guidare la squadra dall’ospedale. Rispetto all'Unipol Domus dovrebbero tornare dal 1' Skorupski in porta e Orsolini largo a destra, per cercare il primo successo in Europa League dopo la sconfitta con l'Aston Villa e il pari col Friburgo.

Roma-Viktoria Plzeň

L'ultima immagine europea della Roma è l'incredibile tris di rigori parati contro il Lille, i due di Dovbyk fatti ripetere e quello di Soulé. I giallorossi, nel frattempo sconfitti 0-1 anche sabato con l'Inter, cercano il riscatto contro i cechi che si presentano all'Olimpico con un punto in più, 4 contro 3. «Vincere per risalire in classifica», dice Gasperini, «con questa nuova formula è molto corta e ogni partita diventa fondamentale. Con l'Inter abbiamo avuto buone indicazioni e cercheremo di fare ulteriori passi avanti sul piano del gioco, ma dobbiamo stare attenti». Possibili cambi di formazione, fra cui il rientro di El Shaarawy, resta fuori Angeliño.

Rapid Vienna-Fiorentina

Le uniche vittorie della Fiorentina, ultima in Serie A con 3 punti, sono arrivate in Conference League tra playoff ed esordio col Sigma Olomouc (2-0). A Vienna, contro il Rapid che ha perso le ultime 4 fra campionato e coppa, Pioli punta un successo scacciacrisi: non ci saranno Gosens, out per influenza, e Kean rimasto a Firenze per svolgere lavoro individuale dopo l'infortunio con l'Italia. Possibile chance per l'ex Cagliari Piccoli.

