VaiOnline
le altre partite.
23 ottobre 2025 alle 00:24

Il Bologna a Bucarest, la Roma ospita i cechi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giovedì di coppa con tre italiane in campo: alle 18.45 Rapid Vienna-Fiorentina in Conference League, alla stessa ora Fcsb-Bologna e alle 21 Roma-Viktoria Plzeň in Europa League.

Fcsb-Bologna

Dopo la vittoria a Cagliari nuova trasferta per il Bologna, che va a Bucarest contro i campioni di Romania in carica del Fcsb. Non avrà in panchina Vincenzo Italiano, da lunedì ricoverato in ospedale per polmonite. Al suo posto il suo vice Daniel Niccolini, con l'allenatore dei rossoblù che se le condizioni (in leggero miglioramento) dovessero consentirlo potrebbe guidare la squadra dall’ospedale. Rispetto all'Unipol Domus dovrebbero tornare dal 1' Skorupski in porta e Orsolini largo a destra, per cercare il primo successo in Europa League dopo la sconfitta con l'Aston Villa e il pari col Friburgo.

Roma-Viktoria Plzeň

L'ultima immagine europea della Roma è l'incredibile tris di rigori parati contro il Lille, i due di Dovbyk fatti ripetere e quello di Soulé. I giallorossi, nel frattempo sconfitti 0-1 anche sabato con l'Inter, cercano il riscatto contro i cechi che si presentano all'Olimpico con un punto in più, 4 contro 3. «Vincere per risalire in classifica», dice Gasperini, «con questa nuova formula è molto corta e ogni partita diventa fondamentale. Con l'Inter abbiamo avuto buone indicazioni e cercheremo di fare ulteriori passi avanti sul piano del gioco, ma dobbiamo stare attenti». Possibili cambi di formazione, fra cui il rientro di El Shaarawy, resta fuori Angeliño.

Rapid Vienna-Fiorentina

Le uniche vittorie della Fiorentina, ultima in Serie A con 3 punti, sono arrivate in Conference League tra playoff ed esordio col Sigma Olomouc (2-0). A Vienna, contro il Rapid che ha perso le ultime 4 fra campionato e coppa, Pioli punta un successo scacciacrisi: non ci saranno Gosens, out per influenza, e Kean rimasto a Firenze per svolgere lavoro individuale dopo l'infortunio con l'Italia. Possibile chance per l'ex Cagliari Piccoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 