Il bollino Igp per il filindeu 

La vicenda è scottante. Genera orgoglio identitario, sorta di ribellione ai piedi dell’Ortobene. Il marchio “Su filindeu dolce”, registrato da uno chef di Solarussa con ristorante a Roma che ne pretende l’esclusività dell’utilizzo, rimbalza fino a Milano. Finisce nel mirino di chi da anni vive e lavora tra marchi e brevetti. «Filindeu è un termine che descrive in modo chiaro un prodotto. Dunque, mi pare che in questo caso manchi uno dei requisiti di “registrabilità”: la “distintività” del marchio - afferma Rosalba Palmas, esperta consulente in proprietà industriale -. Qui ruota tutto intorno alla tipologia del prodotto: un marchio d’abbigliamento con il nome “filindeu” sarebbe incontestabile, mentre credo che in questo caso si possa avviare una procedura di cancellazione del marchio. È un procedimento amministrativo che può essere portato avanti da chiunque».

Marchi e tradizione

La Barbagia si mobilità, scende in campo a difesa della pasta-simbolo. Di quel nome che più di altri sventola senso di appartenenza e rinforza quella che a queste latitudini viene chiamata “nuoresitudine”. Un approccio, uno stile di vita raccontato in tutte le sue sfumature da Grazia Deledda e dove il filindeu riveste un ruolo di primo piano. Basti pensare alla festa di Santu Frantziscu, dove il piatto è immancabile e dà l’idea di quanto questo prodotto sia radicato nella storia e nella cultura di Nuoro. Così, la mossa dello chef Luca Mura di registrare “Su filindeu dolce” - «perché era una cosa mia e perché qualcuno se ne voleva approfittare, visto che il mio prodotto non c’entra nulla con quello classico» - continua a tenere banco. Come è stato possibile registrare un marchio dove compare la parola “filindeu”, così legata a un territorio e a una città? «Forse l’esaminatore di turno ha chiuso un occhio o non ha fatto le opportune ricerche - spiega Rosalba Palmas -. Faccio un esempio: nessuno potrebbe mai registrare la parola “spaghetti”, se si sta indicando la pasta. Non posso impedire a qualcuno di utilizzare la parola “marmellata”, se si parla di marmellata. La presenza del termine “filindeu” nella registrazione rimanda inevitabilmente a quel prodotto di quella data area». E sulle azioni legali minacciate da Luca Mura verso chi utilizza la dicitura “Su filindeu dolce”, l’esperta sentenzia: «Faccia pure. Gli direi, andiamo in tribunale e dimostrami la validità del tuo marchio». Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro, aggiunge: «Alla luce della mia esperienza, dico che quest’uomo non ha margini per vietare l’utilizzo di quella dicitura».

Indicazione geografica

Adesso a Nuoro si guarda al domani, a quel prodotto da preservare. E sullo sfondo appare solo una via percorribile. «Il marchio Igp potrebbe essere la soluzione migliore, in modo da tutelare l’indicazione geografica del filindeu», dichiara Rosalba Palmas. Cicalò conclude: «Se i produttori di filindeu volessero seguire il percorso dell’Igp, noi siamo pronti».

