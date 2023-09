«Il bocciodromo? Un’incompiuta» 

«Il nuovo bocciodromo di San Sperate? Dall'inaugurazione sono passati 15 mesi, forse l'amministrazione si è dimenticata di aprirlo». L'attacco arriva dalla consigliera di minoranza, Stefania Spiga, che dopo l'ultimo Consiglio torna a parlare della struttura di via Santa Suja. La maggioranza replica: «Polemica inutile, stiamo cercando di ottenere nuovi finanziamenti».

L’iter

La storia del nuovo bocciodromo parte da lontano. «Il vecchio impianto di via Risorgimento non è più adatto», aveva spiegato l'ex sindaco oggi presidente del Consiglio Enrico Collu quasi due anni fa. «Con il nuovo si potranno ospitare anche gare importanti, anche regionali».

L'inaugurazione della nuova struttura comunale di via Santa Suja era arrivata poco prima delle amministrative di giugno 2022. Già allora la minoranza aveva storto il naso (la stessa Spiga tra gli altri) chiedendo come mai il Comune non avesse investito ulteriori fondi, magari per una terza pista. La linea della maggioranza però rimase ferma: «È questione di giorni prima dell'apertura».

La critica

Oggi Stefania Spiga tuona: «Sono 15 mesi che ne hanno festeggiato l'apertura, dimenticando però di aprirlo. Se fosse finalmente vero che il bando di affidamento è di imminente uscita, come si dice, così come l’arrivo di un nuovo finanziamento che per completare le recinzioni e la terza pista, sarebbe un successo per tutta la comunità». Poi si riferisce alle prime discussioni già avvenute in consiglio comunale: «Non si tratta di essere ostili, ma realisti», dice Spiga, «Il nostro paese ha bisogno di un'accelerata: non di una perenne campagna elettorale a suon di annunci di arrivi di milioni mentre nessuna opera pubblica realmente fruibile».

L’assessora

Replica l'assessora ai Lavori pubblici, Ilaria Pili: «L'inaugurazione citata fu organizzata semplicemente per celebrare la conclusione dell'opera, per come era stata finanziata e programmata, in concomitanza con il collaudo dei campi da parte della federazione. Ma è stato già chiarito a suo tempo.Non intendo continuare questa polemica». Paradossalmente i ritardi deriverebbero dal tentativo di reperire i fondi per la realizzazione delle stesse opere di cui l'anno scorso parlava la minoranza. «Di fatto il bocciodromo – chiude l’assessora Pili – è utilizzabile per gare a livello regionale con nulla osta rilasciato dalla federazione. Però prima di procedere con un bando di affidamento occorre pazientare: esiste la possibilità di ottenere un finanziamento per aggiungere il terzo campo insieme agli spogliatoi, e portare così la struttura al livello nazionale. Appena sapremo l'esito, decideremo come procedere nel predisporre l'affidamento della struttura e, con la soddisfazione di tutti programmeremo l'inaugurazione ufficiale con taglio del nastro, inviti e quant'altro».

RIPRODUZIONE RISERVATA