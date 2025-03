Il bocciodromo? Inaugurato e chiuso  

Il nuovo bocciodromo di Santa Suja è atteso ormai da più di due anni. Oggi è quasi pronto per essere dato in gestione con tanto di bando di prossima uscita, come viene assicurato dall’amministrazione, ma la minoranza attacca e i giocatori della squadra sansperatina soffrono l’attesa di un impianto che, in effetti, da anni è sul punto di essere affidato in gestione e aperto a tutto il pubblico.

La polemica

«Dopo l'inaugurazione prima della campagna elettorale, i diversi interventi volti a smuovere la situazione in consiglio comunale da parte del nostro gruppo “Tradizione e futuro”, le diverse promesse fatte dall'amministrazione alla società sportiva, la struttura è ancora chiusa e nessun atto di affidamento ci risulta pronto all'approvazione della giunta comunale», dichiara il consigliere Gianluca Schirru. «Denunciamo l'ennesima lentezza nel terminare le opere pubbliche, che nell'ambito sportivo sta determinando la mortificazione delle società e dei dirigenti volontari, oltre l'emorragia di atleti verso altre realtà più organizzate».

La replica

Risponde il sindaco Fabrizio Madeddu: «Schirru ben sa che l'ufficio tecnico, nonostante la preoccupante carenza di personale, non sta con le mani in mano. Lo dimostra il finanziamento di 280mila euro ottenuto e l'approvazione del progetto esecutivo per completare il bocciodromo, del 29 gennaio scorso. Il sindaco fa riferimento ai fondi per la realizzazione di un terzo campo per portare la struttura ad un livello nazionale. «La struttura – prosegue Madeddu – attualmente è utilizzabile con le stesse modalità previste per tutte le altre strutture comunali e ci è stato richiesto solo per qualche allenamento».

Sulla questione interviene Andrea Paulis, uno dei giocatori della squadra di Serie B: «Qualche settimana fa ci siamo allenati nelle nuove strutture. Lo abbiamo fatto purtroppo per poco tempo. Ora la federazione ci ha dato l’ok per giocare nel vecchio bocciodromo di via Risorgimento, ma il campo è più piccolo e non di poco. Per noi uno svantaggio. Siamo molto contenti di sapere che un domani ci sarà un campo competitivo al livello nazionale, ma per ora noi ci alleniamo e giochiamo in un campo che non va bene nemmeno al livello regionale. Nonostante questo non ce la stiamo cavando male come squadra, anzi». Ilaria Pilia, assessora ai Lavori pubblici chiude: «Abbiamo a cuore le esigenze degli atleti locali ed è per questo che stiamo lavorando ad un bando di gestione prossimo alla pubblicazione».