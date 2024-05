Il bocciodromo apre ai giovani disabili 

Campioni nazionali al bocciodromo comunale di Settimo San Pietro. Ma la struttura sportiva sta trovando spazi anche per i ragazzi speciali dell’Anffas che recentemente hanno fatto le prime esperienze con le bocce. «L’inclusione – dice la presidente del circolo, Francesca Lecca – fa parte dei nostri programmi. Vogliamo dimostrare anche che quello delle bocce non è solo uno sport per gente di mezza età e per vecchi, ma anche dei giovani: le nostre porte sono aperte».

«Proprio la presenza dei ventidue migliori giocatori italiani del momento - ha detto l’assessore allo sport del Comune di Settimo, Stefano Atzori - va vista come una grande vetrina per il paese. Ricordo che Settimo proprio nelle bocce ha primeggiato a lungo, esprimendo anche grandissimi talenti in Sardegna ma anche a livello nazionale. Nomi insomma che hanno contribuito a far crescere questo sport».

Ieri sono arrivati i campioni da tutta Italia: oggi la grande parata con atleti come Luca Viscusi, Davide Paolucci, Mattia Visconti, Roberto Moi, Ferdinando Paone e tantissimi altri. Lo spettacolo al bocciodromo comunale è assicurato con spalti sicuramente gremiti e con la manifestazione che potrà essere seguita anche in diretta streaming. (r. s.)

