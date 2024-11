Il blitz notturno al caffè Margiò frutta 50 euro  

Ladri in azione a San Benedetto dove nella notte tra sabato e domenica è stata spaccata la vetrina del caffè Margiò, all’angolo tra via Rossini e via Corelli. «Abbiamo saputo tutto la mattina dopo. La vetrata è stata distrutta ma chi è entrato ha portato via non più di 50 euro», spiega la titolare dell’attività, Maria Annunziata Corso.

Stando alle prime informazioni il colpo sarebbe avvenuto intorno all’una del mattino, quando nel vicinato è stato udito un rumore sordo. In azione, nel buio, sarebbero stati in due. «Parlano di una coppia. Lei è rimasta fuori mentre lui è entrato nel locale», continua Corso. Anche se, a giudicare dal bottino, è probabile che «siano stati disturbati da qualcosa che li ha fatti scappare». Indagano i carabinieri.

