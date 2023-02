Il blitz nella casa della vittima prima del pestaggio  

Si è presentato nella notte a casa di Luca Lobina e dopo aver sfondato la porta della stanza, lo ha obbligato a seguirlo. Alessio Piludu, il 25enne quartese accusato di aver pestato e ridotto in fin di vita il quarantaseienne per un debito di 5 mila euro per l’acquisto di droga (questa la ricostruzione degli inquirenti), tra venerdì e sabato della scorsa settimana è stato visto nella palazzina di via Roma per due volte.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver notato Piludu presentarsi da Lobina per chiedergli di poter dormire nella sua stanza ma di essere stato mandato via. Poi, trascorse alcune ore, è ritornato. Ha buttato giù la porta dell’appartamento obbligando l’uomo a salire in un’auto e a seguirlo. Diverse persone, ascoltate dai carabinieri della compagnia di Quartu che hanno svolto le indagini, hanno sentito delle urla: ma non ci hanno fatto caso perché le liti, in quella stanza, erano frequenti. La conferma che il giovane accusato del tentato omicidio – commesso nelle vicinanze del cimitero dove Lobina è stato trovato con il volto sfigurato, con un orecchio mozzato ed i segni di una parziale evirazione – sia andato a casa della vittima è arrivata anche dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione privata. I due erano poi andati via su due diverse auto: una è la Nissan Micra ritrovata nel luogo dell’aggressione.

Nell’interrogatorio di lunedì, assistito dall’avvocato Pier Andrea Setzu, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il suo legale ha preannunciato richiesta di una perizia psichiatrica per accertare la reale capacità di intendere e di volere del suo assistito al momento dell’aggressione. Lobina è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA