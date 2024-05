Il blitz in città del miliardario indiano 

Una lussuosa nave da crociera affittata in modo esclusivo ormeggiata al molo Rinascita, un giro sotto i portici di via Roma protetto da decine di guardie del corpo e vistosi van neri blindati. Non è certo passata inosservata la visita in città di Anant Ambani, 29 anni, terzo figlio del magnate indiano Mukesh – l’uomo più ricco d’India (fattura 20 miliardi all’anno) – arrivato martedì in città a bordo della Celebrity Ascent, con 1.400 membri d’equipaggio. Cagliari è stata, a sorpresa, una delle tappe della viaggio pre matrimoniale in vista delle nozze – le più costose degli ultimi anni, oltre 130 milioni di euro con Radhika Merchant, in programma il 12 luglio a Londra. I futuri sposi hanno dato inizio alle celebrazioni a marzo con un concerto esclusivo di Rihanna in India, costato 8 milioni di dollari per una performance esclusiva, e un party al quale hanno partecipato le star di Bollywood.

Lo sbarco

La Celebrity Ascent, con 812 invitati a bordo, è arrivata al porto di via Roma alle 13,39. Neanche quattro ore di visita che però sono state molto intense. Anant Ambani e la promessa sposa Radhik sono sbarcati protetti da un imponente servizio di sicurezza che avrebbe voluto accompagnare il rampollo indiano nella sua visita cittadina con le armi. I vertici dell’Autorità portuale, come impone la legge, sono stati inflessibili impedendo alle guardie del corpo di portare pistole o altro all’esterno della nave. I due promessi sposi, accompagnati da circa 200 ospiti della nave, sono saliti su furgoni neri, alcuni blindati, e trasportati nel centro di via Roma. Dopo aver superato il poco gradevole cantiere per la realizzazione del waterfront, si sono avventurati tra i negozi sotto i portici.

Per l’occasione, lo staff del miliardario indiano aveva contattato anche alcuni ristoranti rinomati della zona chiedendo particolari informazioni sulla sicurezza dei locali.

Il tour del lusso

La Celebrity Ascent, che batte bandiera maltese, ha tolto gli ormeggi da Cagliari alle 17,10 e fatto prua per Palermo, da dove poi è ripartita per Civitavecchia. Giovedì, nel porto laziale gli invitati hanno avuto a disposizione 400 auto a noleggio con le quali hanno visitato la Capitale. Il movimentato tour pre matrimoniale è proseguito a bordo della nave in viaggio verso Cannes, dove è arrivata ieri, con una festa in maschera e l’esibizione del rapper statunitense Pitbull. Oggi a Portofino è in programma un’altra esclusiva cerimonia pre matrimoniale: in Piazzetta, si esibirà, solo per 1200 invitati, Andrea Bocelli, con un concerto di circa 2 ore dal titolo “Dolce Vita”.

Gli ospiti sbarcheranno con appositi tender e poi raggiungeranno l’area “blindata” del borgo. Per rendere esclusivo l’evento ed evitare problemi, l’organizzazione ha affittato la maggior parte dei locali di Portofino pagando per ciascuno cifre tra i 7.500 e i 10.000 euro, a cui i gestori aggiungeranno l’incasso della serata in base alle consumazioni. Tra i nomi attesi, Mark Zuckerberg, Bill Gates e Bin Salman

Chi è

Anant Ambani è figlio di Mukesh Ambani, presidente, amministratore delegato e maggiore azionista di Reliance, detto anche "Re del ferro", un gruppo che opera principalmente nella raffinazione e nella petrolchimica. Secondo Forbes è uno degli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio di 90,9 miliardi di dollari.

RIPRODUZIONE RISERVATA