Il blitz dell’atletico 

Arbus 0

Atletico Cagliari 2

Arbus (4-3-3) : Pilloni, Accossu (39’st Argiolas), Spina, Canargiu, Stechina, Soumahoro, L. Atzori (30’ st S.Atzori), Floris, Podda. Yao Lari (25’st S. Concas), Andrade. In panchina Marongiu, Cauli, Pusceddu, E. Concas, Cecchetto, Lisci. Allenatore Agus.

Atletico Cagliari (4-4-2) : Montisci, F. Atzori, Cuccu, Ferraraccio, Littera, Nepitella, Pinna (17’st Monni), Pintor, Porcu (30’st Aresu), Tumatis, Vacca. In panchina Antinori, Ciccu, Loi, Mereu, Morini, Serra. Allenatore Antinori.

Arbitro : Ghisu di Sassari.

Reti : 15’ pt Vacca, 45’ st Tumatis.

Note : ammoniti L. Atzori, Andrade, Soumahoro, Ferraraccio, Monni, Vacca. Angoli 8-6 per l’Arbus.

Arbus. Tre punti di un valore inestimabile, quelli ottenuti dall’Atletico Cagliari nello scontro salvezza contro l’Arbus di Nicola Agus.

Bebo Antinori, con la complicità di un gol per tempo di Vacca e Tumatis, piazza così il colpaccio che riapre le porte in zona playout anche ai padroni di casa.

La cronaca

Si gioca fin da subito a viso aperto e Yao Lari si fa pericoloso con alcune incursioni ma sono gli ospiti al 15’ a rompere il ghiaccio con Vacca con gol dal limite. Sul finire del tempo Ghisu in modo troppo generoso indica il dischetto per gli ospiti: calcia Pinna, Pilloni manda in angolo. La ripresa è un copia e incolla dei primi 45’. L’ Arbus ci prova con generosità ma sono ancora gli ospiti sul finire a chiudere la pratica con Tumatis.

Gli ospiti, cinici, sornioni e ben organizzati, non hanno rubato nulla, tuttavia l’Arbus pur giocando lento e compassato e al di sotto dei suoi standard, dopo la rete di Vacca, tra l’altro fortemente contestata dai granata per un fallo non fischiato da Ghisu, avrebbe potuto anche rimetterla sui binari giusti.

